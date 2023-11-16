Мэрия Нефтеюганска потратит рекордные полмиллиарда рублей на ремонт дорог в 2024 году

Мэрия Нефтеюганска потратит рекордные полмиллиарда рублей на ремонт дорог

16 ноября 2023 в 23:31 Размер текста - 17 +

В следующем году в Нефтеюганске отремонтируют почти 20 км дорог за 552 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Нефтеюганска потратит в следующем году рекордные 552 млн рублей на ремонт почти 20 километров городских дорог. Об этом сообщается telegram-канале «Администрация Нефтеюганска». «Нефтеюганск включен в национальный проект „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ со сроком реализации 2024—2027 годы. В 2024 году планируется отремонтировать 19,7 километров автомобильных дорог, на сумму 552 миллиона рублей.Для сравнения, в текущем году в городе был произведен капитальный ремонт автодорог протяженностью 5,6 километров, на общую сумму 79 миллионов рублей», — сказано в сообщении, опубликованном в ответ на вопрос жителя города Ленара Гильманова, выразившего обеспокоенность тем, как в Нефтеюганске реализуются президентские программы, в том числе, касающиеся развития дорожной инфраструктуры. Ранее стало известно о планах властей Нефтеюганска потратить рекордные 18 млн рублей на строительство ледовых новогодних городков. В Нефтеюганске они должны появится к концу декабря.

Мэрия Нефтеюганска потратит в следующем году рекордные 552 млн рублей на ремонт почти 20 километров городских дорог. Об этом сообщается telegram-канале «Администрация Нефтеюганска». «Нефтеюганск включен в национальный проект „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ со сроком реализации 2024—2027 годы. В 2024 году планируется отремонтировать 19,7 километров автомобильных дорог, на сумму 552 миллиона рублей.Для сравнения, в текущем году в городе был произведен капитальный ремонт автодорог протяженностью 5,6 километров, на общую сумму 79 миллионов рублей», — сказано в сообщении, опубликованном в ответ на вопрос жителя города Ленара Гильманова, выразившего обеспокоенность тем, как в Нефтеюганске реализуются президентские программы, в том числе, касающиеся развития дорожной инфраструктуры. Ранее стало известно о планах властей Нефтеюганска потратить рекордные 18 млн рублей на строительство ледовых новогодних городков. В Нефтеюганске они должны появится к концу декабря.