Мэрия Нефтеюганска потратит рекордные полмиллиарда рублей на ремонт дорог в 2024 году

Мэрия Нефтеюганска потратит рекордные полмиллиарда рублей на ремонт дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, объезд, ремонт дороги
В следующем году в Нефтеюганске отремонтируют почти 20 км дорог за 552 млн рублей Фото:

Мэрия Нефтеюганска потратит в следующем году рекордные 552 млн рублей на ремонт почти 20 километров городских дорог. Об этом сообщается telegram-канале «Администрация Нефтеюганска».

«Нефтеюганск включен в национальный проект „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ со сроком реализации 2024—2027 годы. В 2024 году планируется отремонтировать 19,7 километров автомобильных дорог, на сумму 552 миллиона рублей.Для сравнения, в текущем году в городе был произведен капитальный ремонт автодорог протяженностью 5,6 километров, на общую сумму 79 миллионов рублей», — сказано в сообщении, опубликованном в ответ на вопрос жителя города Ленара Гильманова, выразившего обеспокоенность тем, как в Нефтеюганске реализуются президентские программы, в том числе, касающиеся развития дорожной инфраструктуры.

Ранее стало известно о планах властей Нефтеюганска потратить рекордные 18 млн рублей на строительство ледовых новогодних городков. В Нефтеюганске они должны появится к концу декабря.

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Мэрия Нефтеюганска потратит в следующем году рекордные 552 млн рублей на ремонт почти 20 километров городских дорог. Об этом сообщается telegram-канале «Администрация Нефтеюганска». «Нефтеюганск включен в национальный проект „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ со сроком реализации 2024—2027 годы. В 2024 году планируется отремонтировать 19,7 километров автомобильных дорог, на сумму 552 миллиона рублей.Для сравнения, в текущем году в городе был произведен капитальный ремонт автодорог протяженностью 5,6 километров, на общую сумму 79 миллионов рублей», — сказано в сообщении, опубликованном в ответ на вопрос жителя города Ленара Гильманова, выразившего обеспокоенность тем, как в Нефтеюганске реализуются президентские программы, в том числе, касающиеся развития дорожной инфраструктуры. Ранее стало известно о планах властей Нефтеюганска потратить рекордные 18 млн рублей на строительство ледовых новогодних городков. В Нефтеюганске они должны появится к концу декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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