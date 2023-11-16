Происшествия СК: предварительной причиной ЧП в Астрахани стали строительные работы 17 ноября 2023 в 00:13 Размер текста - 17 + При проведении строительно-ремонтных работ повредились несущие конструкции (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Астрахани обрушился жилой дом По предварительной версии, причиной обрушения части дома в Астрахани стали строительно-ремонтные работы неустановленными лицами, из-за которых повредились несущие конструкции здания. Об этом сообщили в telegram-канале Следственного управления Следственного комитета по Астраханской области. «По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции», — говорится в сообщении. Уточняется, что после разбора завалов следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для помощи в установлении всех обстоятельств ЧП в Астрахань направлены сотрудники центрального аппарата ведомства. Также к месту происшествия выдвинулись сотрудники Судебно-экспертного центра СК России. Подробнее о частичном обрушении жилого дома в Астрахани в специальном сюжете агентства. URA.RU ведет онлайн-трансляцию. По предварительной версии, причиной обрушения части дома в Астрахани стали строительно-ремонтные работы неустановленными лицами, из-за которых повредились несущие конструкции здания. Об этом сообщили в telegram-канале Следственного управления Следственного комитета по Астраханской области. «По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции», — говорится в сообщении. Уточняется, что после разбора завалов следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для помощи в установлении всех обстоятельств ЧП в Астрахань направлены сотрудники центрального аппарата ведомства. Также к месту происшествия выдвинулись сотрудники Судебно-экспертного центра СК России. Подробнее о частичном обрушении жилого дома в Астрахани в специальном сюжете агентства. URA.RU ведет онлайн-трансляцию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям