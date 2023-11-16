16 ноября 2023

СК: предварительной причиной ЧП в Астрахани стали строительные работы

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При проведении строительно-ремонтных работ повредились несущие конструкции (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Астрахани обрушился жилой дом

По предварительной версии, причиной обрушения части дома в Астрахани стали строительно-ремонтные работы неустановленными лицами, из-за которых повредились несущие конструкции здания. Об этом сообщили в telegram-канале Следственного управления Следственного комитета по Астраханской области.

«По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции», — говорится в сообщении. Уточняется, что после разбора завалов следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для помощи в установлении всех обстоятельств ЧП в Астрахань направлены сотрудники центрального аппарата ведомства. Также к месту происшествия выдвинулись сотрудники Судебно-экспертного центра СК России.

Подробнее о частичном обрушении жилого дома в Астрахани в специальном сюжете агентства. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

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По предварительной версии, причиной обрушения части дома в Астрахани стали строительно-ремонтные работы неустановленными лицами, из-за которых повредились несущие конструкции здания. Об этом сообщили в telegram-канале Следственного управления Следственного комитета по Астраханской области. «По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции», — говорится в сообщении. Уточняется, что после разбора завалов следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для помощи в установлении всех обстоятельств ЧП в Астрахань направлены сотрудники центрального аппарата ведомства. Также к месту происшествия выдвинулись сотрудники Судебно-экспертного центра СК России. Подробнее о частичном обрушении жилого дома в Астрахани в специальном сюжете агентства. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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