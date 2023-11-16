СК: предварительной причиной ЧП в Астрахани стали строительные работы

По предварительной версии, причиной обрушения части дома в Астрахани стали строительно-ремонтные работы неустановленными лицами, из-за которых повредились несущие конструкции здания. Об этом сообщили в telegram-канале Следственного управления Следственного комитета по Астраханской области.
«По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции», — говорится в сообщении. Уточняется, что после разбора завалов следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия.
По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для помощи в установлении всех обстоятельств ЧП в Астрахань направлены сотрудники центрального аппарата ведомства. Также к месту происшествия выдвинулись сотрудники Судебно-экспертного центра СК России.
По предварительной версии, причиной обрушения части дома в Астрахани стали строительно-ремонтные работы неустановленными лицами, из-за которых повредились несущие конструкции здания. Об этом сообщили в telegram-канале Следственного управления Следственного комитета по Астраханской области. «По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции», — говорится в сообщении. Уточняется, что после разбора завалов следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для помощи в установлении всех обстоятельств ЧП в Астрахань направлены сотрудники центрального аппарата ведомства. Также к месту происшествия выдвинулись сотрудники Судебно-экспертного центра СК России. Подробнее о частичном обрушении жилого дома в Астрахани в специальном сюжете агентства. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.