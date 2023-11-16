16 ноября 2023

Депутат екатеринбургской гордумы просит поставить больше камер и фонарей после двойного убийства

Депутат Швалев: в Железнодорожном районе Екатеринбурга нужны камеры и фонари
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕГД. Екатеринбург, швалев антон
Антон Швалев уточнил, что если на инициативу не хватит денег, то вопрос рассмотрят в гордуме Фото:

Депутат гордумы Екатеринбурга Антон Швалев попросил у главы Железнодорожного района увеличить количество камер, освещенных участков и патрулей полиции на территории. Свое обращение депутат написал в связи с резонансным убийством 14-летней девочки, ее матери и собаки 16-летним школьником. Об этом Швалев написал в своем telegram-канале.

«Я обратился к главе Железнодорожного района с просьбой увеличить количество камер наблюдения и патрулей полиции. Кроме того, следует увеличить количество освещенных участков. Этот вопрос также поднял в своем обращении. В будущем это сделает район безопаснее», — сказал Антон Швалев.

Депутат уточнил, что если на подобные нужды у района не хватит денег, то этот вопрос рассмотрят в думе Екатеринбурга. Он отметил, что жители должны чувствовать себя в безопасности.

13 ноября в Железнодорожном районе Екатеринбурга школьник зарезал свою подругу на почве ревности. Чтобы скрыть следы преступления он убил мать девочки, забрал банковскую карту и пошел тратить деньги на прогулке с другом, которому рассказал о содеянном. 15 ноября суд избрал ему меру пресечения — арест до 13 января. Подробнее об этом в сюжете URA.RU.

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Депутат гордумы Екатеринбурга Антон Швалев попросил у главы Железнодорожного района увеличить количество камер, освещенных участков и патрулей полиции на территории. Свое обращение депутат написал в связи с резонансным убийством 14-летней девочки, ее матери и собаки 16-летним школьником. Об этом Швалев написал в своем telegram-канале. «Я обратился к главе Железнодорожного района с просьбой увеличить количество камер наблюдения и патрулей полиции. Кроме того, следует увеличить количество освещенных участков. Этот вопрос также поднял в своем обращении. В будущем это сделает район безопаснее», — сказал Антон Швалев. Депутат уточнил, что если на подобные нужды у района не хватит денег, то этот вопрос рассмотрят в думе Екатеринбурга. Он отметил, что жители должны чувствовать себя в безопасности. 13 ноября в Железнодорожном районе Екатеринбурга школьник зарезал свою подругу на почве ревности. Чтобы скрыть следы преступления он убил мать девочки, забрал банковскую карту и пошел тратить деньги на прогулке с другом, которому рассказал о содеянном. 15 ноября суд избрал ему меру пресечения — арест до 13 января. Подробнее об этом в сюжете URA.RU.
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