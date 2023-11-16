Депутат екатеринбургской гордумы просит поставить больше камер и фонарей после двойного убийства

Депутат гордумы Екатеринбурга Антон Швалев попросил у главы Железнодорожного района увеличить количество камер, освещенных участков и патрулей полиции на территории. Свое обращение депутат написал в связи с резонансным убийством 14-летней девочки, ее матери и собаки 16-летним школьником. Об этом Швалев написал в своем telegram-канале.
«Я обратился к главе Железнодорожного района с просьбой увеличить количество камер наблюдения и патрулей полиции. Кроме того, следует увеличить количество освещенных участков. Этот вопрос также поднял в своем обращении. В будущем это сделает район безопаснее», — сказал Антон Швалев.
Депутат уточнил, что если на подобные нужды у района не хватит денег, то этот вопрос рассмотрят в думе Екатеринбурга. Он отметил, что жители должны чувствовать себя в безопасности.
13 ноября в Железнодорожном районе Екатеринбурга школьник зарезал свою подругу на почве ревности. Чтобы скрыть следы преступления он убил мать девочки, забрал банковскую карту и пошел тратить деньги на прогулке с другом, которому рассказал о содеянном. 15 ноября суд избрал ему меру пресечения — арест до 13 января. Подробнее об этом в сюжете URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.