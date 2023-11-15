В деле екатеринбургского школьника, убившего двух людей, появились новые детали

На следующий день после задержания школьника, признавшегося в двойном убийстве, Железнодорожный суд Екатеринбурга избрал ему меру пресечения — арест до 13 января. На процессе присутствовала мама парня, а также его старший брат. Вскрылись интересные подробности. URA.RU рассказывает главное, что известно на текущий момент.
Информация о том, что 16-летний подросток зарезал свою 14-летнюю подругу и ее мать в их квартире на ул. Билимбаевская, появилась утром 14 ноября. Расправившись с жертвами, парень снял с банковской карты женщины деньги и пошел тратить их с другом — и все ему рассказал. Позднее информация дошла до старшего (27 лет) брата обвиняемого, и тот обратился в полицию. По одной из версий, на убийство юноша пошел, приревновав подругу к брату.
- Во время судебного заседания выяснилось, что мама подростка, обвиняемого в двойном убийстве, проживает в другом городе.
- При этом мать парня была бы готова присматривать за ним в случае домашнего ареста.
- Следствие попросило отправить парня в изолятор — и судья согласилась.
- Услышав решение, мать разрыдалась, ей стало плохо, потребовалась помощь врачей. Сам юноша молчал. Раскаиваться он не стал.
- В совместном заявлении СК и ГУ МВД говорится, что обвиняемый был очень спокоен на допросах, чем удивил сыщиков. Согласно официальной версии, причина убийства — все-таки деньги, а не измена.
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