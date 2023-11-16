Армия Израиля нашла в «Аш-Шифе» вход в туннель и машину с оружием

Израильские военные в ходе рейда в больничном комплексе «Аш-Шифа» в Газе обнаружили подземный туннель и автомобиль, груженный оружием. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
«Силы Армии обороны Израиля обнаружили сегодня шахту туннеля под больницей „Аш-Шифа“, и сейчас инженерные войска работают на месте. На территории больничного комплекса был также обнаружен автомобиль с оружием, который радикалы из организации ХАМАС готовили для использования в ходе атаки на Израиль 7 октября», — приводит слова Даниэля Хагари агентство ТАСС.
Ранее сообщалось о штурме израильскими военными больничного комплекса «Аш-Шифа» в Газе. Целью штурмового рейда стала зачистка территории от боевиков палестинского движения ХАМАС.
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