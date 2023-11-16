Армия и оружие Армия Израиля нашла в «Аш-Шифе» вход в туннель и машину с оружием 17 ноября 2023 в 01:16 Размер текста - 17 + Израильские военные нашли в больничном комплексе «Аш-Шифе» машину с оружием Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильские военные в ходе рейда в больничном комплексе «Аш-Шифа» в Газе обнаружили подземный туннель и автомобиль, груженный оружием. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. «Силы Армии обороны Израиля обнаружили сегодня шахту туннеля под больницей „Аш-Шифа“, и сейчас инженерные войска работают на месте. На территории больничного комплекса был также обнаружен автомобиль с оружием, который радикалы из организации ХАМАС готовили для использования в ходе атаки на Израиль 7 октября», — приводит слова Даниэля Хагари агентство ТАСС. Ранее сообщалось о штурме израильскими военными больничного комплекса «Аш-Шифа» в Газе. Целью штурмового рейда стала зачистка территории от боевиков палестинского движения ХАМАС. Израильские военные в ходе рейда в больничном комплексе «Аш-Шифа» в Газе обнаружили подземный туннель и автомобиль, груженный оружием. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. «Силы Армии обороны Израиля обнаружили сегодня шахту туннеля под больницей „Аш-Шифа“, и сейчас инженерные войска работают на месте. На территории больничного комплекса был также обнаружен автомобиль с оружием, который радикалы из организации ХАМАС готовили для использования в ходе атаки на Израиль 7 октября», — приводит слова Даниэля Хагари агентство ТАСС. Ранее сообщалось о штурме израильскими военными больничного комплекса «Аш-Шифа» в Газе. Целью штурмового рейда стала зачистка территории от боевиков палестинского движения ХАМАС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям