16 ноября 2023

Госдеп: США кооперируются с Китаем по вопросу санкций против России

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Соединенные Штаты Америки кооперируется с Китаем по вопросам, касаемым санкций против России. Об этом сообщил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.

«Я отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима», — сообщил он в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

Встреча председателя КНР Си Цзиньпини и американского лидера Джо Байдена состоялись в Сан-Франциско. В ходе встречи они отметили важность отношений двух стран, назвав их «самыми важными в мире».

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Соединенные Штаты Америки кооперируется с Китаем по вопросам, касаемым санкций против России. Об этом сообщил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт. «Я отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима», — сообщил он в ходе брифинга, пишет РИА Новости. Встреча председателя КНР Си Цзиньпини и американского лидера Джо Байдена состоялись в Сан-Франциско. В ходе встречи они отметили важность отношений двух стран, назвав их «самыми важными в мире».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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