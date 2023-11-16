Госдеп: США кооперируются с Китаем по вопросу санкций против России

Соединенные Штаты Америки кооперируется с Китаем по вопросам, касаемым санкций против России. Об этом сообщил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.
«Я отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима», — сообщил он в ходе брифинга, пишет РИА Новости.
Встреча председателя КНР Си Цзиньпини и американского лидера Джо Байдена состоялись в Сан-Франциско. В ходе встречи они отметили важность отношений двух стран, назвав их «самыми важными в мире».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!