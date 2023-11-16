В мире США Госдеп: США кооперируются с Китаем по вопросу санкций против России 17 ноября 2023 в 01:17 Размер текста - 17 + Соединенные Штаты Америки кооперируется с Китаем по вопросам, касаемым санкций против России. Об этом сообщил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт. «Я отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима», — сообщил он в ходе брифинга, пишет РИА Новости. Встреча председателя КНР Си Цзиньпини и американского лидера Джо Байдена состоялись в Сан-Франциско. В ходе встречи они отметили важность отношений двух стран, назвав их «самыми важными в мире». Соединенные Штаты Америки кооперируется с Китаем по вопросам, касаемым санкций против России. Об этом сообщил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт. «Я отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима», — сообщил он в ходе брифинга, пишет РИА Новости. Встреча председателя КНР Си Цзиньпини и американского лидера Джо Байдена состоялись в Сан-Франциско. В ходе встречи они отметили важность отношений двух стран, назвав их «самыми важными в мире». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям