В мире В Москву прибыл борт с третьей группой эвакуированных из сектора Газа 17 ноября 2023 в 02:50 Размер текста - 17 + В Москву прилетели 120 россиян из Газы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Москву прибыла третья группа россиян, эвакуированная из сектора Газа. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МЧС РФ Роман Охотенко, отметив, что в этот раз прибыло 120 человек. «Спецборт МЧС РФ доставил в Москву третью группу граждан РФ, эвакуированных накануне из сектора Газа», — передает слова Романа Охотенко ТАСС. Также в ведомстве заявили, что на выход из Газы через КПП «РАФАХ» подали заявки 887 россиян. Накануне сообщалось, что третий рейс с эвакуированными гражданами отменен. До этого в Москву уже прибыли две группы жителей России, которых эвакуировали из Газы. В Москву прибыла третья группа россиян, эвакуированная из сектора Газа. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МЧС РФ Роман Охотенко, отметив, что в этот раз прибыло 120 человек. «Спецборт МЧС РФ доставил в Москву третью группу граждан РФ, эвакуированных накануне из сектора Газа», — передает слова Романа Охотенко ТАСС. Также в ведомстве заявили, что на выход из Газы через КПП «РАФАХ» подали заявки 887 россиян. Накануне сообщалось, что третий рейс с эвакуированными гражданами отменен. До этого в Москву уже прибыли две группы жителей России, которых эвакуировали из Газы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям