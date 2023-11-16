16 ноября 2023

В Москву прибыл борт с третьей группой эвакуированных из сектора Газа

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В Москву прилетели 120 россиян из Газы Фото:
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В Москву прибыла третья группа россиян, эвакуированная из сектора Газа. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МЧС РФ Роман Охотенко, отметив, что в этот раз прибыло 120 человек.

«Спецборт МЧС РФ доставил в Москву третью группу граждан РФ, эвакуированных накануне из сектора Газа», — передает слова Романа Охотенко ТАСС. Также в ведомстве заявили, что на выход из Газы через КПП «РАФАХ» подали заявки 887 россиян.

Накануне сообщалось, что третий рейс с эвакуированными гражданами отменен. До этого в Москву уже прибыли две группы жителей России, которых эвакуировали из Газы.

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В Москву прибыла третья группа россиян, эвакуированная из сектора Газа. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МЧС РФ Роман Охотенко, отметив, что в этот раз прибыло 120 человек. «Спецборт МЧС РФ доставил в Москву третью группу граждан РФ, эвакуированных накануне из сектора Газа», — передает слова Романа Охотенко ТАСС. Также в ведомстве заявили, что на выход из Газы через КПП «РАФАХ» подали заявки 887 россиян. Накануне сообщалось, что третий рейс с эвакуированными гражданами отменен. До этого в Москву уже прибыли две группы жителей России, которых эвакуировали из Газы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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