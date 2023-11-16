По делу Merlion задержали нескольких сотрудников ФСБ

17 ноября 2023 в 03:31 Размер текста - 17 +

Задержанных по делу Merlion сотрудников ФСБ подозревают в вымогательстве пяти млрд рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Москве задержаны несколько сотрудников одного из управлений ФСБ, которых подозревают в вымогательстве пяти млрд рублей у руководства компании Merlion. Об этом сообщил источник в столичных силовых ведомствах. «По версии следствия, они вымогали пять млрд рублей у руководства компании Merlion за завершение следствия. Силовиков задержали еще на прошлой неделе вместе с экс-начальником СУ СКР по Северо-Западному округу столицы Сергеем Ромодановским, следователем того же управления Андреем Жерютиным», — цитирует источника агентство РБК. Ранее сообщалось о задержании в Москве по делу Merlion бывшего руководителя Хорошевского отдела Следкома Рустам Юсупова. Следствие вменило Юсупову получение крупной взятки, а также участие в преступном сообществе. В отношении Юсупова, Ромодановского, Жерютина судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Москве задержаны несколько сотрудников одного из управлений ФСБ, которых подозревают в вымогательстве пяти млрд рублей у руководства компании Merlion. Об этом сообщил источник в столичных силовых ведомствах. «По версии следствия, они вымогали пять млрд рублей у руководства компании Merlion за завершение следствия. Силовиков задержали еще на прошлой неделе вместе с экс-начальником СУ СКР по Северо-Западному округу столицы Сергеем Ромодановским, следователем того же управления Андреем Жерютиным», — цитирует источника агентство РБК. Ранее сообщалось о задержании в Москве по делу Merlion бывшего руководителя Хорошевского отдела Следкома Рустам Юсупова. Следствие вменило Юсупову получение крупной взятки, а также участие в преступном сообществе. В отношении Юсупова, Ромодановского, Жерютина судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.