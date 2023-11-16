16 ноября 2023

По делу Merlion задержали нескольких сотрудников ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Задержанных по делу Merlion сотрудников ФСБ подозревают в вымогательстве пяти млрд рублей Фото:

В Москве задержаны несколько сотрудников одного из управлений ФСБ, которых подозревают в вымогательстве пяти млрд рублей у руководства компании Merlion. Об этом сообщил источник в столичных силовых ведомствах.

«По версии следствия, они вымогали пять млрд рублей у руководства компании Merlion за завершение следствия. Силовиков задержали еще на прошлой неделе вместе с экс-начальником СУ СКР по Северо-Западному округу столицы Сергеем Ромодановским, следователем того же управления Андреем Жерютиным», — цитирует источника агентство РБК.

Ранее сообщалось о задержании в Москве по делу Merlion бывшего руководителя Хорошевского отдела Следкома Рустам Юсупова. Следствие вменило Юсупову получение крупной взятки, а также участие в преступном сообществе. В отношении Юсупова, Ромодановского, Жерютина судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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В Москве задержаны несколько сотрудников одного из управлений ФСБ, которых подозревают в вымогательстве пяти млрд рублей у руководства компании Merlion. Об этом сообщил источник в столичных силовых ведомствах. «По версии следствия, они вымогали пять млрд рублей у руководства компании Merlion за завершение следствия. Силовиков задержали еще на прошлой неделе вместе с экс-начальником СУ СКР по Северо-Западному округу столицы Сергеем Ромодановским, следователем того же управления Андреем Жерютиным», — цитирует источника агентство РБК. Ранее сообщалось о задержании в Москве по делу Merlion бывшего руководителя Хорошевского отдела Следкома Рустам Юсупова. Следствие вменило Юсупову получение крупной взятки, а также участие в преступном сообществе. В отношении Юсупова, Ромодановского, Жерютина судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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