Власти ХМАО застрахуют жизни более 3 тысяч госслужащих за 89 млн рублей

Департамент государственного заказа Югры объявил конкурс по поиску организации, готовой указать услуги по страхованию жизни, здоровья и трудоспособности более трех тысяч государственных служащих на общую сумму 89,3 миллиона рублей. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки.
«Цели использования результатов услуг — обеспечение реализации государственных гарантий прохождения государственной службы государственными гражданскими служащими ХМАО-Югры. Срок оказания услуг: со дня подписания контракта сторонами, но не ранее 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года», — следует из документации.
Ранее стало известно о планах власти ХМАО застраховать сроком на 12 месяцев более 2,7 тысячи объектов госнедвижимости за 82 млн рублей. Общая балансовая стоимость объектов оценивается властями региона в 277 млрд рублей.
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