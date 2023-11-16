Власти ХМАО застрахуют жизни более 3 тысяч госслужащих за 89 млн рублей

17 ноября 2023 в 03:53 Размер текста - 17 +

На страхование госслужащих власти ХМАО потратят 89 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Департамент государственного заказа Югры объявил конкурс по поиску организации, готовой указать услуги по страхованию жизни, здоровья и трудоспособности более трех тысяч государственных служащих на общую сумму 89,3 миллиона рублей. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «Цели использования результатов услуг — обеспечение реализации государственных гарантий прохождения государственной службы государственными гражданскими служащими ХМАО-Югры. Срок оказания услуг: со дня подписания контракта сторонами, но не ранее 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года», — следует из документации. Ранее стало известно о планах власти ХМАО застраховать сроком на 12 месяцев более 2,7 тысячи объектов госнедвижимости за 82 млн рублей. Общая балансовая стоимость объектов оценивается властями региона в 277 млрд рублей.

Департамент государственного заказа Югры объявил конкурс по поиску организации, готовой указать услуги по страхованию жизни, здоровья и трудоспособности более трех тысяч государственных служащих на общую сумму 89,3 миллиона рублей. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «Цели использования результатов услуг — обеспечение реализации государственных гарантий прохождения государственной службы государственными гражданскими служащими ХМАО-Югры. Срок оказания услуг: со дня подписания контракта сторонами, но не ранее 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года», — следует из документации. Ранее стало известно о планах власти ХМАО застраховать сроком на 12 месяцев более 2,7 тысячи объектов госнедвижимости за 82 млн рублей. Общая балансовая стоимость объектов оценивается властями региона в 277 млрд рублей.