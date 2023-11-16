16 ноября 2023

Власти ХМАО застрахуют жизни более 3 тысяч госслужащих за 89 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты-Мансийск, город ханты-мансийск, правительство хмао
На страхование госслужащих власти ХМАО потратят 89 млн рублей Фото:

Департамент государственного заказа Югры объявил конкурс по поиску организации, готовой указать услуги по страхованию жизни, здоровья и трудоспособности более трех тысяч государственных служащих на общую сумму 89,3 миллиона рублей. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки.

«Цели использования результатов услуг — обеспечение реализации государственных гарантий прохождения государственной службы государственными гражданскими служащими ХМАО-Югры. Срок оказания услуг: со дня подписания контракта сторонами, но не ранее 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года», — следует из документации.

Ранее стало известно о планах власти ХМАО застраховать сроком на 12 месяцев более 2,7 тысячи объектов госнедвижимости за 82 млн рублей. Общая балансовая стоимость объектов оценивается властями региона в 277 млрд рублей.

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Департамент государственного заказа Югры объявил конкурс по поиску организации, готовой указать услуги по страхованию жизни, здоровья и трудоспособности более трех тысяч государственных служащих на общую сумму 89,3 миллиона рублей. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «Цели использования результатов услуг — обеспечение реализации государственных гарантий прохождения государственной службы государственными гражданскими служащими ХМАО-Югры. Срок оказания услуг: со дня подписания контракта сторонами, но не ранее 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года», — следует из документации. Ранее стало известно о планах власти ХМАО застраховать сроком на 12 месяцев более 2,7 тысячи объектов госнедвижимости за 82 млн рублей. Общая балансовая стоимость объектов оценивается властями региона в 277 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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