«Ведомости»: Беглов с высокой вероятностью пойдет на переизбрание в 2024 году

17 ноября 2023 в 07:01 Размер текста - 17 +

По данным источников, Александр Беглов пойдет на новый срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет с большой вероятностью на новый срок, препятствий к участию в плановых выборах, которые пройдут 8 сентября — нет. Об этом заявили источники, близкие к администрации президента. «Беглов с большой вероятностью пойдет на новый срок. В городе уже начали формировать неформальный предвыборный штаб, который будет заниматься кампанией по переизбранию губернатора в следующем году», — передает слова источников газета «Ведомости». Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин высоко оценил вклад Беглова в организацию саммита «Россия-Африка». На саммите прозвучали тезисы по целому ряду тем, которые вызвали интерес со стороны российских и африканских участников.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет с большой вероятностью на новый срок, препятствий к участию в плановых выборах, которые пройдут 8 сентября — нет. Об этом заявили источники, близкие к администрации президента. «Беглов с большой вероятностью пойдет на новый срок. В городе уже начали формировать неформальный предвыборный штаб, который будет заниматься кампанией по переизбранию губернатора в следующем году», — передает слова источников газета «Ведомости». Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин высоко оценил вклад Беглова в организацию саммита «Россия-Африка». На саммите прозвучали тезисы по целому ряду тем, которые вызвали интерес со стороны российских и африканских участников.