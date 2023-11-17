«Ведомости»: Беглов с высокой вероятностью пойдет на переизбрание в 2024 году

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет с большой вероятностью на новый срок, препятствий к участию в плановых выборах, которые пройдут 8 сентября — нет. Об этом заявили источники, близкие к администрации президента.
«Беглов с большой вероятностью пойдет на новый срок. В городе уже начали формировать неформальный предвыборный штаб, который будет заниматься кампанией по переизбранию губернатора в следующем году», — передает слова источников газета «Ведомости».
Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин высоко оценил вклад Беглова в организацию саммита «Россия-Африка». На саммите прозвучали тезисы по целому ряду тем, которые вызвали интерес со стороны российских и африканских участников.
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