«Ведомости»: Беглов с высокой вероятностью пойдет на переизбрание в 2024 году

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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, беглов александр
По данным источников, Александр Беглов пойдет на новый срок Фото:

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет с большой вероятностью на новый срок, препятствий к участию в плановых выборах, которые пройдут 8 сентября — нет. Об этом заявили источники, близкие к администрации президента.

«Беглов с большой вероятностью пойдет на новый срок. В городе уже начали формировать неформальный предвыборный штаб, который будет заниматься кампанией по переизбранию губернатора в следующем году», — передает слова источников газета «Ведомости».

Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин высоко оценил вклад Беглова в организацию саммита «Россия-Африка». На саммите прозвучали тезисы по целому ряду тем, которые вызвали интерес со стороны российских и африканских участников.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет с большой вероятностью на новый срок, препятствий к участию в плановых выборах, которые пройдут 8 сентября — нет. Об этом заявили источники, близкие к администрации президента. «Беглов с большой вероятностью пойдет на новый срок. В городе уже начали формировать неформальный предвыборный штаб, который будет заниматься кампанией по переизбранию губернатора в следующем году», — передает слова источников газета «Ведомости». Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин высоко оценил вклад Беглова в организацию саммита «Россия-Африка». На саммите прозвучали тезисы по целому ряду тем, которые вызвали интерес со стороны российских и африканских участников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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