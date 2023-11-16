После вмешательства Бастрыкина в Копейске начали делать дороги. Фото

17 ноября 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поставил на контроль состояние копейских дорог Фото: Следственный комитет РФ В поселке Кадровик города Копейска, спутника Челябинской области, после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина начат ремонт дорог. Об этом URA.RU сообщили местные жители. «16 ноября начали отсыпку проблемных участков наших дорог. Подрядчиками было привезено 14 машин с гравием по 20 тонн. Приоритет дали трем улицам для беспрепятственного проезда спецтехники», — рассказала URA.RU жительница поселка Кадровик Татьяна И. За день грузовики рассыпали гравий на проблемных участках, девять из них ушло на дорогу к детскому саду. По словам местных жителей, начата работа по ликвидации самой глубокой ямы поселка на перекрестке улиц Готвальда, Полярной и Ручейной. Рабочие пообещали, что вернутся. «Дорожная карта последующей подсыпки дорог нашего округа будет подготовлена 20 ноября. Работы возобновим обязательно», — уточнила Татьяна И. Ранее URA.RU сообщало, что из-за многочисленных жалоб жителей Копейска на состояние дорог внимание на ситуацию обратил глава СКР Александр Бастрыкин. Многочисленные ямы препятствуют своевременному прибытию экстренных служб, поэтому копейчане вынуждены ремонтировать дороги за свой счет. Мэрия Копейска в качестве ремонта обещает забросать дорогу камнями. Другие работы, по словам мэрии Копейска, будут проводиться при наличии допфинансирования. В поселке Кадровик начали ремонт самой глубокой ямы Людмила Баннова, ВКонтакте Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Кадровик города Копейска, спутника Челябинской области, после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина начат ремонт дорог. Об этом URA.RU сообщили местные жители. «16 ноября начали отсыпку проблемных участков наших дорог. Подрядчиками было привезено 14 машин с гравием по 20 тонн. Приоритет дали трем улицам для беспрепятственного проезда спецтехники», — рассказала URA.RU жительница поселка Кадровик Татьяна И. За день грузовики рассыпали гравий на проблемных участках, девять из них ушло на дорогу к детскому саду. По словам местных жителей, начата работа по ликвидации самой глубокой ямы поселка на перекрестке улиц Готвальда, Полярной и Ручейной. Рабочие пообещали, что вернутся. «Дорожная карта последующей подсыпки дорог нашего округа будет подготовлена 20 ноября. Работы возобновим обязательно», — уточнила Татьяна И. Ранее URA.RU сообщало, что из-за многочисленных жалоб жителей Копейска на состояние дорог внимание на ситуацию обратил глава СКР Александр Бастрыкин. Многочисленные ямы препятствуют своевременному прибытию экстренных служб, поэтому копейчане вынуждены ремонтировать дороги за свой счет. Мэрия Копейска в качестве ремонта обещает забросать дорогу камнями. Другие работы, по словам мэрии Копейска, будут проводиться при наличии допфинансирования.