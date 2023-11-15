15 ноября 2023

Мэрия Копейска ответила на требование жителей починить дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямы на дороге по улице 2-я Часовая. Курган, разбитая дорога, плохая дорога, выбоины в асфальте, ямы в асфальте, бездорожье, улица 2-ая часовая, выбоины
Жители Копейска пожаловались в мэрию на плохие дороги Фото:

Обустройство дорог Копейска, города-спутника Челябинска, зависит от возможностей местного бюджета. Об этом заявили URA.RU в пресс-службе мэрии Копейска.

«Работы по отсыпке и грейдированию автомобильных дорог в поселках Копейска проводятся на регулярной основе в рамках финансовых возможностей местного бюджета. Работы по гредированию (планировки) грунтовых автодорог проводятся, согласно поступившим от жителей заявлениям, один-три раза за летний период в рамках выделенного финансирования», — уточнили в пресс-службе мэрии.

В администрации Копейска URA.RU уточнили, что при наличии дополнительного финансирования будет рассмотрен вопрос о включении объектов (улиц Северная, Готвальда, Ручейная, Добровольская и Костычева) в программу по устройству асфальтового покрытия. Ранее жители Копейска обратились в мэрию с требованием починить дороги, которые сейчас вынуждены ремонтировать за свой счет. В соцсетях мэрия ответила, что готова забросать дорогу камнями. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал проверить состояние копейских дорог.

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Обустройство дорог Копейска, города-спутника Челябинска, зависит от возможностей местного бюджета. Об этом заявили URA.RU в пресс-службе мэрии Копейска. «Работы по отсыпке и грейдированию автомобильных дорог в поселках Копейска проводятся на регулярной основе в рамках финансовых возможностей местного бюджета. Работы по гредированию (планировки) грунтовых автодорог проводятся, согласно поступившим от жителей заявлениям, один-три раза за летний период в рамках выделенного финансирования», — уточнили в пресс-службе мэрии. В администрации Копейска URA.RU уточнили, что при наличии дополнительного финансирования будет рассмотрен вопрос о включении объектов (улиц Северная, Готвальда, Ручейная, Добровольская и Костычева) в программу по устройству асфальтового покрытия. Ранее жители Копейска обратились в мэрию с требованием починить дороги, которые сейчас вынуждены ремонтировать за свой счет. В соцсетях мэрия ответила, что готова забросать дорогу камнями. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал проверить состояние копейских дорог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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