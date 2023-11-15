Мэрия Копейска ответила на требование жителей починить дороги

16 ноября 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Жители Копейска пожаловались в мэрию на плохие дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Обустройство дорог Копейска, города-спутника Челябинска, зависит от возможностей местного бюджета. Об этом заявили URA.RU в пресс-службе мэрии Копейска. «Работы по отсыпке и грейдированию автомобильных дорог в поселках Копейска проводятся на регулярной основе в рамках финансовых возможностей местного бюджета. Работы по гредированию (планировки) грунтовых автодорог проводятся, согласно поступившим от жителей заявлениям, один-три раза за летний период в рамках выделенного финансирования», — уточнили в пресс-службе мэрии. В администрации Копейска URA.RU уточнили, что при наличии дополнительного финансирования будет рассмотрен вопрос о включении объектов (улиц Северная, Готвальда, Ручейная, Добровольская и Костычева) в программу по устройству асфальтового покрытия. Ранее жители Копейска обратились в мэрию с требованием починить дороги, которые сейчас вынуждены ремонтировать за свой счет. В соцсетях мэрия ответила, что готова забросать дорогу камнями. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал проверить состояние копейских дорог.

Обустройство дорог Копейска, города-спутника Челябинска, зависит от возможностей местного бюджета. Об этом заявили URA.RU в пресс-службе мэрии Копейска. «Работы по отсыпке и грейдированию автомобильных дорог в поселках Копейска проводятся на регулярной основе в рамках финансовых возможностей местного бюджета. Работы по гредированию (планировки) грунтовых автодорог проводятся, согласно поступившим от жителей заявлениям, один-три раза за летний период в рамках выделенного финансирования», — уточнили в пресс-службе мэрии. В администрации Копейска URA.RU уточнили, что при наличии дополнительного финансирования будет рассмотрен вопрос о включении объектов (улиц Северная, Готвальда, Ручейная, Добровольская и Костычева) в программу по устройству асфальтового покрытия. Ранее жители Копейска обратились в мэрию с требованием починить дороги, которые сейчас вынуждены ремонтировать за свой счет. В соцсетях мэрия ответила, что готова забросать дорогу камнями. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал проверить состояние копейских дорог.