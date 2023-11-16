В Курганской области в два раза сократилось количество особо опасных отходов

В 2022 году в области образовалось 12 тонн особо опасного мусора Фото: Игорь Пантин © URA.RU

За 2022 год отходов первого класса опасности зафиксировано в Курганской области в два раза меньше по сравнению с их количеством за 2015 год. Отходов чуть менее опасных стало в два раза больше. Среди такого мусора содержащие свинец и ртуть, которые известны своими токсичными свойствами. Об этом прописано в административных документах по теме накопления, обработке и утилизации мусора в регионе.

«Данные о количестве отходов, образовавшихся в 2022 году в разбивке по классам опасности: первый класс опасности — 12,17 тонн. Второй класс опасности — 464,52 тонны <…> Среди отходов первого класса опасности наибольшее количество составляют лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства, второго класса опасности — аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом», — указано в отчетном документе на сайте департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. Всего за 2022 год было почти 1 239 666 тонн мусора.

В старом аналогичном документе сообщается, что в 2015 году на территории Курганской области скопилось всего 752 226 тонны отходов. Из них отходов первого класса опасности было около 27 тонн, а второго класса — 464,5 тонны.

На запрос корреспондента URA.RU об изменении количества опасных отходов и их утилизации департамент ответил, что сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании и размещении отходов были предоставлены Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора. Также департамент сообщил, что в регионе есть организации, которые занимаются утилизацией опасного мусора. Например, как отметили в департаменте, первый класс отходов обрабатывает, обезвреживает и утилизирует ООО НПП «Рус-Ойл».

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области откроют новый завод на 550 рабочих мест в районе города Щучье. В проект вложили 5,5 млрд инвестиций. Проект создан правительством области совместно с корпорацией «Росатом».