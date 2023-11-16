16 ноября 2023

СК отказался заводить дело после гибели свердловчанки в Самаре

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Судебное заседание по уголовному дела директора аэропорта Коваленко. Курган , прокурор, судебное заседание, судья, следователь, суд, обвинительная речь, речь прокурора
Следователи подвели итоги проверки по факту гибели супругов Фото:

Следователи не стали заводить уголовное дело после смерти 28-летней уроженки Краснотурьинска, которую нашли мертвой в Самаре. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Трагедия произошла в сентябре в Кировском районе Самары. В одной из квартир нашли тела супругов, с ними в комнате была 8-летняя дочка. В конце сентября следователи начали проверку по факту гибели людей.

«По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Причина — отсутствие события преступления», — пишет 63.RU, ссылаясь на ведомство. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Самарской области. Ответ ожидается.

Ранее близкая подруга свердловчанки обвинила силовиков в том, что они недостаточно тщательно проводят следственные действия. По ее мнению, супругов убили.

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Следователи не стали заводить уголовное дело после смерти 28-летней уроженки Краснотурьинска, которую нашли мертвой в Самаре. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области. Трагедия произошла в сентябре в Кировском районе Самары. В одной из квартир нашли тела супругов, с ними в комнате была 8-летняя дочка. В конце сентября следователи начали проверку по факту гибели людей. «По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Причина — отсутствие события преступления», — пишет 63.RU, ссылаясь на ведомство. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Самарской области. Ответ ожидается. Ранее близкая подруга свердловчанки обвинила силовиков в том, что они недостаточно тщательно проводят следственные действия. По ее мнению, супругов убили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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