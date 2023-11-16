СК отказался заводить дело после гибели свердловчанки в Самаре

Следователи не стали заводить уголовное дело после смерти 28-летней уроженки Краснотурьинска, которую нашли мертвой в Самаре. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области.
Трагедия произошла в сентябре в Кировском районе Самары. В одной из квартир нашли тела супругов, с ними в комнате была 8-летняя дочка. В конце сентября следователи начали проверку по факту гибели людей.
«По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Причина — отсутствие события преступления», — пишет 63.RU, ссылаясь на ведомство. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Самарской области. Ответ ожидается.
Ранее близкая подруга свердловчанки обвинила силовиков в том, что они недостаточно тщательно проводят следственные действия. По ее мнению, супругов убили.
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