Подруга погибшей в Самаре свердловчанки не доверяет следствию

29 сентября 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Близкая подруга погибшей свердловчанки обвинила силовиков в плохой работе (архивное фото) Фото: Игорь Генералов © URA.RU Близкая подруга свердловчанки, тело которой обнаружили в квартире в Самаре, обвинила силовиков в недостаточно тщательных следственных действиях. Об этом рассказала сама женщина. «Считаю, что следствие в данной конкретной ситуации не сработало должным образом. Разве нормально, что вскрытие ничего не показало? Людей нашли в одной постели без явных признаков насилия, передозировки или суицида», — заявила собеседница «КП-Екатеринбург». Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 28-летней свердловчанки и ее 38-летнего сожителя. Девушка проживала у мужчины вместе со своей восьмилетней дочкой, сейчас ребенок находится у родного отца. Ранее URA.RU сообщало, что в квартире в Самаре нашли трупы свердловчанки и ее сожителя. Рядом с ними находилась восьмилетняя дочь женщины. Известно, что девочка сутки провела в квартире с телами.

Близкая подруга свердловчанки, тело которой обнаружили в квартире в Самаре, обвинила силовиков в недостаточно тщательных следственных действиях. Об этом рассказала сама женщина. «Считаю, что следствие в данной конкретной ситуации не сработало должным образом. Разве нормально, что вскрытие ничего не показало? Людей нашли в одной постели без явных признаков насилия, передозировки или суицида», — заявила собеседница «КП-Екатеринбург». Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 28-летней свердловчанки и ее 38-летнего сожителя. Девушка проживала у мужчины вместе со своей восьмилетней дочкой, сейчас ребенок находится у родного отца. Ранее URA.RU сообщало, что в квартире в Самаре нашли трупы свердловчанки и ее сожителя. Рядом с ними находилась восьмилетняя дочь женщины. Известно, что девочка сутки провела в квартире с телами.