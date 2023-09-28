Подруга погибшей в Самаре свердловчанки не доверяет следствию

Близкая подруга свердловчанки, тело которой обнаружили в квартире в Самаре, обвинила силовиков в недостаточно тщательных следственных действиях. Об этом рассказала сама женщина.
«Считаю, что следствие в данной конкретной ситуации не сработало должным образом. Разве нормально, что вскрытие ничего не показало? Людей нашли в одной постели без явных признаков насилия, передозировки или суицида», — заявила собеседница «КП-Екатеринбург».
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 28-летней свердловчанки и ее 38-летнего сожителя. Девушка проживала у мужчины вместе со своей восьмилетней дочкой, сейчас ребенок находится у родного отца.
Ранее URA.RU сообщало, что в квартире в Самаре нашли трупы свердловчанки и ее сожителя. Рядом с ними находилась восьмилетняя дочь женщины. Известно, что девочка сутки провела в квартире с телами.
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