28 сентября 2023

Подруга погибшей в Самаре свердловчанки не доверяет следствию

© Служба новостей «URA.RU»
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Близкая подруга погибшей свердловчанки обвинила силовиков в плохой работе (архивное фото) Фото:

Близкая подруга свердловчанки, тело которой обнаружили в квартире в Самаре, обвинила силовиков в недостаточно тщательных следственных действиях. Об этом рассказала сама женщина.

«Считаю, что следствие в данной конкретной ситуации не сработало должным образом. Разве нормально, что вскрытие ничего не показало? Людей нашли в одной постели без явных признаков насилия, передозировки или суицида», — заявила собеседница «КП-Екатеринбург».

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 28-летней свердловчанки и ее 38-летнего сожителя. Девушка проживала у мужчины вместе со своей восьмилетней дочкой, сейчас ребенок находится у родного отца.

Ранее URA.RU сообщало, что в квартире в Самаре нашли трупы свердловчанки и ее сожителя. Рядом с ними находилась восьмилетняя дочь женщины. Известно, что девочка сутки провела в квартире с телами.

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Близкая подруга свердловчанки, тело которой обнаружили в квартире в Самаре, обвинила силовиков в недостаточно тщательных следственных действиях. Об этом рассказала сама женщина. «Считаю, что следствие в данной конкретной ситуации не сработало должным образом. Разве нормально, что вскрытие ничего не показало? Людей нашли в одной постели без явных признаков насилия, передозировки или суицида», — заявила собеседница «КП-Екатеринбург». Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 28-летней свердловчанки и ее 38-летнего сожителя. Девушка проживала у мужчины вместе со своей восьмилетней дочкой, сейчас ребенок находится у родного отца. Ранее URA.RU сообщало, что в квартире в Самаре нашли трупы свердловчанки и ее сожителя. Рядом с ними находилась восьмилетняя дочь женщины. Известно, что девочка сутки провела в квартире с телами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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