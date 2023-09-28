В квартире в Самаре нашли труп свердловчанки и ее 8-летнюю дочь

28 сентября 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Женщина и ее возлюбленный погибли при загадочных обстоятельствах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Самаре в одной из квартир нашли мертвой 28-летнюю жительницу Краснотурьинска (Свердловская область) Евгению. Рядом также обнаружили труп владельца квартиры — ее возлюбленного Владимира, и 8-летнюю дочь Евгении от первого брака. Девочка сутки провела в квартире с трупами, рассказали знакомые погибшей. «Я спросила, может, что-то употребляли, вроде говорят, что нет. Но я их вот сколько раз видела, они всегда были жизнерадостные такие, позитивные. По ним не было видно, что они что-либо употребляли», — цитирует Е1 знакомую Владимира. Накануне пара приходила к ней в гости, и предпосылок к трагедии не было. У погибших взяли анализы, они будут готовы в течение 45-50 дней. Евгении было 28 лет. Она окончила краснотурьинский политехнический колледж, вышла замуж, родила дочку, затем развелась и встретила нового возлюбленного. Мужчина был из Самары, поэтому Евгения вместе с ребенком переехала к нему. Ранее при аналогичных обстоятельствах были найдены тела супругов в Асбесте, рядом с ними находились трое детей. Еще раньше похожая история произошла в Екатеринбурге на улице Таганской, где в квартире с мертвыми родителями трое суток находились трехлетний мальчик и его девятимесячная сестра. О обоих случаях причиной гибели людей явилась передозировка наркотиками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Самаре в одной из квартир нашли мертвой 28-летнюю жительницу Краснотурьинска (Свердловская область) Евгению. Рядом также обнаружили труп владельца квартиры — ее возлюбленного Владимира, и 8-летнюю дочь Евгении от первого брака. Девочка сутки провела в квартире с трупами, рассказали знакомые погибшей. «Я спросила, может, что-то употребляли, вроде говорят, что нет. Но я их вот сколько раз видела, они всегда были жизнерадостные такие, позитивные. По ним не было видно, что они что-либо употребляли», — цитирует Е1 знакомую Владимира. Накануне пара приходила к ней в гости, и предпосылок к трагедии не было. У погибших взяли анализы, они будут готовы в течение 45-50 дней. Евгении было 28 лет. Она окончила краснотурьинский политехнический колледж, вышла замуж, родила дочку, затем развелась и встретила нового возлюбленного. Мужчина был из Самары, поэтому Евгения вместе с ребенком переехала к нему. Ранее при аналогичных обстоятельствах были найдены тела супругов в Асбесте, рядом с ними находились трое детей. Еще раньше похожая история произошла в Екатеринбурге на улице Таганской, где в квартире с мертвыми родителями трое суток находились трехлетний мальчик и его девятимесячная сестра. О обоих случаях причиной гибели людей явилась передозировка наркотиками.