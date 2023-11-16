16 ноября 2023

Utair будет озвучивать объявления для пассажиров голосом Вина Дизеля

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, пассажир, ютэир, боинг 767, туризм, ютейр
Пассажиров Utair на борту самолетов будет приветствовать «русский» голос Вина Дизеля Фото:

Пассажиров Utair на борту самолетов будет привествовать «русский» голос Вина Дизеля — диктора, который озвучивал фильмы с участием голливудского актера для российских зрителей. Об этом сообщила авиакомпания в своем официальном telegram-канале.

«Новым голосом Utair объявлен актер дубляжа Вина Дизеля. Теперь все объявления и инструкции для пассажиров наших самолетов озвучены профессиональным диктором, официальным голосом федерального телеканала, заслуженным артистом Российской Федерации Сергеем Чонишвили», — рассказал Utair.

Ранее URA.RU писало, что Utair заняла четвертое место в списке лучших авиакомпаний для зарубежных полетов, который составил журнал Forbes. Издание оценило авиаперевозчиков по четырем критериям.

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Пассажиров Utair на борту самолетов будет привествовать «русский» голос Вина Дизеля — диктора, который озвучивал фильмы с участием голливудского актера для российских зрителей. Об этом сообщила авиакомпания в своем официальном telegram-канале. «Новым голосом Utair объявлен актер дубляжа Вина Дизеля. Теперь все объявления и инструкции для пассажиров наших самолетов озвучены профессиональным диктором, официальным голосом федерального телеканала, заслуженным артистом Российской Федерации Сергеем Чонишвили», — рассказал Utair. Ранее URA.RU писало, что Utair заняла четвертое место в списке лучших авиакомпаний для зарубежных полетов, который составил журнал Forbes. Издание оценило авиаперевозчиков по четырем критериям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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