Utair будет озвучивать объявления для пассажиров голосом Вина Дизеля

Пассажиров Utair на борту самолетов будет привествовать «русский» голос Вина Дизеля — диктора, который озвучивал фильмы с участием голливудского актера для российских зрителей. Об этом сообщила авиакомпания в своем официальном telegram-канале.
«Новым голосом Utair объявлен актер дубляжа Вина Дизеля. Теперь все объявления и инструкции для пассажиров наших самолетов озвучены профессиональным диктором, официальным голосом федерального телеканала, заслуженным артистом Российской Федерации Сергеем Чонишвили», — рассказал Utair.
Ранее URA.RU писало, что Utair заняла четвертое место в списке лучших авиакомпаний для зарубежных полетов, который составил журнал Forbes. Издание оценило авиаперевозчиков по четырем критериям.
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