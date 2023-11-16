Utair будет озвучивать объявления для пассажиров голосом Вина Дизеля

17 ноября 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Пассажиров Utair на борту самолетов будет приветствовать «русский» голос Вина Дизеля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пассажиров Utair на борту самолетов будет привествовать «русский» голос Вина Дизеля — диктора, который озвучивал фильмы с участием голливудского актера для российских зрителей. Об этом сообщила авиакомпания в своем официальном telegram-канале. «Новым голосом Utair объявлен актер дубляжа Вина Дизеля. Теперь все объявления и инструкции для пассажиров наших самолетов озвучены профессиональным диктором, официальным голосом федерального телеканала, заслуженным артистом Российской Федерации Сергеем Чонишвили», — рассказал Utair. Ранее URA.RU писало, что Utair заняла четвертое место в списке лучших авиакомпаний для зарубежных полетов, который составил журнал Forbes. Издание оценило авиаперевозчиков по четырем критериям.

Пассажиров Utair на борту самолетов будет привествовать «русский» голос Вина Дизеля — диктора, который озвучивал фильмы с участием голливудского актера для российских зрителей. Об этом сообщила авиакомпания в своем официальном telegram-канале. «Новым голосом Utair объявлен актер дубляжа Вина Дизеля. Теперь все объявления и инструкции для пассажиров наших самолетов озвучены профессиональным диктором, официальным голосом федерального телеканала, заслуженным артистом Российской Федерации Сергеем Чонишвили», — рассказал Utair. Ранее URA.RU писало, что Utair заняла четвертое место в списке лучших авиакомпаний для зарубежных полетов, который составил журнал Forbes. Издание оценило авиаперевозчиков по четырем критериям.