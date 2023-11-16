16 ноября 2023

Директору пермской школы, применившему силу к ученику, сделали выговор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, гимназия, школьная форма, школа, школьники, образование, школьное образование
Во время мероприятия директор школы схватил ученика за шиворот (фото из архива) Фото:

Директор пермской Техно-школы имени В.П. Савиных Сергей Каменев получил выговор за то, что применил силу к одному из учеников. Каменев схватил за шиворот ученика во время школьного мероприятия. Одноклассники мальчика сделали фотографию и опубликовали ее в социальных сетях.

«Департамент образования администрации Перми провел проверку в отношении Сергея Каменева. Ему сделали выговор за то, что он схватил школьника», — сообщает портал Properm со ссылкой на департамент.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года. После того как в соцсетях опубликовали фото, а департамент образования инициировал проверку, бывшие выпускники заступились за Каменева. Они направили в мэрию коллективное письмо и попросили максимально честно разобраться в ситуации.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор пермской Техно-школы имени В.П. Савиных Сергей Каменев получил выговор за то, что применил силу к одному из учеников. Каменев схватил за шиворот ученика во время школьного мероприятия. Одноклассники мальчика сделали фотографию и опубликовали ее в социальных сетях. «Департамент образования администрации Перми провел проверку в отношении Сергея Каменева. Ему сделали выговор за то, что он схватил школьника», — сообщает портал Properm со ссылкой на департамент. Инцидент произошел в сентябре 2023 года. После того как в соцсетях опубликовали фото, а департамент образования инициировал проверку, бывшие выпускники заступились за Каменева. Они направили в мэрию коллективное письмо и попросили максимально честно разобраться в ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...