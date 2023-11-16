Директору пермской школы, применившему силу к ученику, сделали выговор

17 ноября 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Во время мероприятия директор школы схватил ученика за шиворот (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU Директор пермской Техно-школы имени В.П. Савиных Сергей Каменев получил выговор за то, что применил силу к одному из учеников. Каменев схватил за шиворот ученика во время школьного мероприятия. Одноклассники мальчика сделали фотографию и опубликовали ее в социальных сетях. «Департамент образования администрации Перми провел проверку в отношении Сергея Каменева. Ему сделали выговор за то, что он схватил школьника», — сообщает портал Properm со ссылкой на департамент. Инцидент произошел в сентябре 2023 года. После того как в соцсетях опубликовали фото, а департамент образования инициировал проверку, бывшие выпускники заступились за Каменева. Они направили в мэрию коллективное письмо и попросили максимально честно разобраться в ситуации.

Директор пермской Техно-школы имени В.П. Савиных Сергей Каменев получил выговор за то, что применил силу к одному из учеников. Каменев схватил за шиворот ученика во время школьного мероприятия. Одноклассники мальчика сделали фотографию и опубликовали ее в социальных сетях. «Департамент образования администрации Перми провел проверку в отношении Сергея Каменева. Ему сделали выговор за то, что он схватил школьника», — сообщает портал Properm со ссылкой на департамент. Инцидент произошел в сентябре 2023 года. После того как в соцсетях опубликовали фото, а департамент образования инициировал проверку, бывшие выпускники заступились за Каменева. Они направили в мэрию коллективное письмо и попросили максимально честно разобраться в ситуации.