Директору пермской школы, применившему силу к ученику, сделали выговор

Директор пермской Техно-школы имени В.П. Савиных Сергей Каменев получил выговор за то, что применил силу к одному из учеников. Каменев схватил за шиворот ученика во время школьного мероприятия. Одноклассники мальчика сделали фотографию и опубликовали ее в социальных сетях.
«Департамент образования администрации Перми провел проверку в отношении Сергея Каменева. Ему сделали выговор за то, что он схватил школьника», — сообщает портал Properm со ссылкой на департамент.
Инцидент произошел в сентябре 2023 года. После того как в соцсетях опубликовали фото, а департамент образования инициировал проверку, бывшие выпускники заступились за Каменева. Они направили в мэрию коллективное письмо и попросили максимально честно разобраться в ситуации.
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