14 сентября 2023

Директор применил силу к ребенку в пермской школе из-за спрятанного портфеля

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, портфель, образование, первый класс, рюкзак, школа, образование
Педагог решил, что в исчезновении портфеля виноват школьник Фото:

Директор пермской техно-школы им. В.П. Савиных Сергей Каменев накричал на ребенка из-за спрятанного портфеля. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«У одного из учеников спрятали портфель. Каменев стал его искать. Поднял весь ряд школьников сидевших в зале, потом вытащил этого мальчика, потому что решил, что именно он виноват, и прилюдно наорал на него», — рассказал собеседник агентства.

Инцидент в школе, расположенной в микрорайоне Новые Ляды, произошел 14 сентября. Фотографию момента, как директора образовательного учреждения держит мальчика и кричит на него, опубликовали очевидцы произошедшего. Департамент образования Перми инициировал служебную проверку в отношении директора школы Сергея Каменева.

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Директор пермской техно-школы им. В.П. Савиных Сергей Каменев накричал на ребенка из-за спрятанного портфеля. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «У одного из учеников спрятали портфель. Каменев стал его искать. Поднял весь ряд школьников сидевших в зале, потом вытащил этого мальчика, потому что решил, что именно он виноват, и прилюдно наорал на него», — рассказал собеседник агентства. Инцидент в школе, расположенной в микрорайоне Новые Ляды, произошел 14 сентября. Фотографию момента, как директора образовательного учреждения держит мальчика и кричит на него, опубликовали очевидцы произошедшего. Департамент образования Перми инициировал служебную проверку в отношении директора школы Сергея Каменева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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