Директор применил силу к ребенку в пермской школе из-за спрятанного портфеля

15 сентября 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Педагог решил, что в исчезновении портфеля виноват школьник Фото: Анна Майорова © URA.RU Директор пермской техно-школы им. В.П. Савиных Сергей Каменев накричал на ребенка из-за спрятанного портфеля. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «У одного из учеников спрятали портфель. Каменев стал его искать. Поднял весь ряд школьников сидевших в зале, потом вытащил этого мальчика, потому что решил, что именно он виноват, и прилюдно наорал на него», — рассказал собеседник агентства. Инцидент в школе, расположенной в микрорайоне Новые Ляды, произошел 14 сентября. Фотографию момента, как директора образовательного учреждения держит мальчика и кричит на него, опубликовали очевидцы произошедшего. Департамент образования Перми инициировал служебную проверку в отношении директора школы Сергея Каменева.

Директор пермской техно-школы им. В.П. Савиных Сергей Каменев накричал на ребенка из-за спрятанного портфеля. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «У одного из учеников спрятали портфель. Каменев стал его искать. Поднял весь ряд школьников сидевших в зале, потом вытащил этого мальчика, потому что решил, что именно он виноват, и прилюдно наорал на него», — рассказал собеседник агентства. Инцидент в школе, расположенной в микрорайоне Новые Ляды, произошел 14 сентября. Фотографию момента, как директора образовательного учреждения держит мальчика и кричит на него, опубликовали очевидцы произошедшего. Департамент образования Перми инициировал служебную проверку в отношении директора школы Сергея Каменева.