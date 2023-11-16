Челябинская больница ответила на требование убрать тараканов

Горбольница №1 Копейска заявила о регулярных дезинсекциях

17 ноября 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Пациенты потребовали убрать тараканов из больничных палат Фото: Сергей Леонов © URA.RU Городская больница №1 Копейска, города-спутника Челябинска, заявила о регулярных дезинсекционных мероприятиях. Контроль над доставкой пищи и уборкой будет усилен, сообщили URA.RU в пресс-службе медучреждения. «В соответствии с приказом горбольницы №1 Копейска в помещениях круглосуточных стационаров ежемесячно проводятся дезинсекционные работы. Персонал своими силами и средствами также проводит дезинсекционные мероприятия», — уточнили URA.RU в пресс-службе медучреждения. В пресс-службе горбольницы уточнили, что со стороны старших медсестер усилен контроль за работой младшего и среднего медперсонала. Также старшие медсестры проконтролируют работу уборщиков служебных помещений в части организации доставки пищи, хранения продуктов пациентами, проведения текущих и генеральных уборок. Ранее пациенты горбольницы №1 в Копейске потребовали убрать тараканов из палат. Фото насекомых они разместили в соцсетях.

Городская больница №1 Копейска, города-спутника Челябинска, заявила о регулярных дезинсекционных мероприятиях. Контроль над доставкой пищи и уборкой будет усилен, сообщили URA.RU в пресс-службе медучреждения. «В соответствии с приказом горбольницы №1 Копейска в помещениях круглосуточных стационаров ежемесячно проводятся дезинсекционные работы. Персонал своими силами и средствами также проводит дезинсекционные мероприятия», — уточнили URA.RU в пресс-службе медучреждения. В пресс-службе горбольницы уточнили, что со стороны старших медсестер усилен контроль за работой младшего и среднего медперсонала. Также старшие медсестры проконтролируют работу уборщиков служебных помещений в части организации доставки пищи, хранения продуктов пациентами, проведения текущих и генеральных уборок. Ранее пациенты горбольницы №1 в Копейске потребовали убрать тараканов из палат. Фото насекомых они разместили в соцсетях.