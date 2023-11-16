16 ноября 2023

Челябинская больница ответила на требование убрать тараканов

Горбольница №1 Копейска заявила о регулярных дезинсекциях
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., таракан, насекомые, антисанитария
Пациенты потребовали убрать тараканов из больничных палат Фото:

Городская больница №1 Копейска, города-спутника Челябинска, заявила о регулярных дезинсекционных мероприятиях. Контроль над доставкой пищи и уборкой будет усилен, сообщили URA.RU в пресс-службе медучреждения.

«В соответствии с приказом горбольницы №1 Копейска в помещениях круглосуточных стационаров ежемесячно проводятся дезинсекционные работы. Персонал своими силами и средствами также проводит дезинсекционные мероприятия», — уточнили URA.RU в пресс-службе медучреждения.

В пресс-службе горбольницы уточнили, что со стороны старших медсестер усилен контроль за работой младшего и среднего медперсонала. Также старшие медсестры проконтролируют работу уборщиков служебных помещений в части организации доставки пищи, хранения продуктов пациентами, проведения текущих и генеральных уборок.

Ранее пациенты горбольницы №1 в Копейске потребовали убрать тараканов из палат. Фото насекомых они разместили в соцсетях.

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Городская больница №1 Копейска, города-спутника Челябинска, заявила о регулярных дезинсекционных мероприятиях. Контроль над доставкой пищи и уборкой будет усилен, сообщили URA.RU в пресс-службе медучреждения. «В соответствии с приказом горбольницы №1 Копейска в помещениях круглосуточных стационаров ежемесячно проводятся дезинсекционные работы. Персонал своими силами и средствами также проводит дезинсекционные мероприятия», — уточнили URA.RU в пресс-службе медучреждения. В пресс-службе горбольницы уточнили, что со стороны старших медсестер усилен контроль за работой младшего и среднего медперсонала. Также старшие медсестры проконтролируют работу уборщиков служебных помещений в части организации доставки пищи, хранения продуктов пациентами, проведения текущих и генеральных уборок. Ранее пациенты горбольницы №1 в Копейске потребовали убрать тараканов из палат. Фото насекомых они разместили в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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