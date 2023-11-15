15 ноября 2023

Пациенты челябинской больницы потребовали убрать тараканов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., таракан, насекомые, антисанитария
Пациенты обнаружили тараканов в больничных палатах Фото:

Пациенты городской больницы №1 в Копейске, городе-спутнике Челябинска, потребовали убрать тараканов из палат. Фото насекомых они разместили в соцсетях.

«Вся больница „Пластмасс“ в тараканах. Лежат больные люди, которым и так плохо, так еще и эта живность ползает по кроватям», — указано в сообществе «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Пациенты потребовали принять меры для устранения тараканов.

URA.RU направил запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.

Ранее Роспотребнадзор по Челябинской области объявил предостережение Уральскому комбинату питания из-за тараканов в столовой лицея №148. А в общежитии Челябинска по улице Шоссе Металлургов студенты пожаловались на клопов, крыс и мышей.

Пациенты увидели тараканов в больничных палатах
Пациенты увидели тараканов в больничных палатах
Фото:

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Пациенты городской больницы №1 в Копейске, городе-спутнике Челябинска, потребовали убрать тараканов из палат. Фото насекомых они разместили в соцсетях. «Вся больница „Пластмасс“ в тараканах. Лежат больные люди, которым и так плохо, так еще и эта живность ползает по кроватям», — указано в сообществе «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Пациенты потребовали принять меры для устранения тараканов. URA.RU направил запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступил. Ранее Роспотребнадзор по Челябинской области объявил предостережение Уральскому комбинату питания из-за тараканов в столовой лицея №148. А в общежитии Челябинска по улице Шоссе Металлургов студенты пожаловались на клопов, крыс и мышей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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