Пациенты челябинской больницы потребовали убрать тараканов. Фото

16 ноября 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Пациенты обнаружили тараканов в больничных палатах Фото: Сергей Леонов © URA.RU Пациенты городской больницы №1 в Копейске, городе-спутнике Челябинска, потребовали убрать тараканов из палат. Фото насекомых они разместили в соцсетях. «Вся больница „Пластмасс“ в тараканах. Лежат больные люди, которым и так плохо, так еще и эта живность ползает по кроватям», — указано в сообществе «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Пациенты потребовали принять меры для устранения тараканов. URA.RU направил запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступил. Ранее Роспотребнадзор по Челябинской области объявил предостережение Уральскому комбинату питания из-за тараканов в столовой лицея №148. А в общежитии Челябинска по улице Шоссе Металлургов студенты пожаловались на клопов, крыс и мышей. Пациенты увидели тараканов в больничных палатах Фото: сообщество «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте»

Пациенты городской больницы №1 в Копейске, городе-спутнике Челябинска, потребовали убрать тараканов из палат. Фото насекомых они разместили в соцсетях. «Вся больница „Пластмасс“ в тараканах. Лежат больные люди, которым и так плохо, так еще и эта живность ползает по кроватям», — указано в сообществе «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Пациенты потребовали принять меры для устранения тараканов. URA.RU направил запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступил. Ранее Роспотребнадзор по Челябинской области объявил предостережение Уральскому комбинату питания из-за тараканов в столовой лицея №148. А в общежитии Челябинска по улице Шоссе Металлургов студенты пожаловались на клопов, крыс и мышей.