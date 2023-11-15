Пациенты городской больницы №1 в Копейске, городе-спутнике Челябинска, потребовали убрать тараканов из палат. Фото насекомых они разместили в соцсетях.
«Вся больница „Пластмасс“ в тараканах. Лежат больные люди, которым и так плохо, так еще и эта живность ползает по кроватям», — указано в сообществе «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Пациенты потребовали принять меры для устранения тараканов.
URA.RU направил запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.
Ранее Роспотребнадзор по Челябинской области объявил предостережение Уральскому комбинату питания из-за тараканов в столовой лицея №148. А в общежитии Челябинска по улице Шоссе Металлургов студенты пожаловались на клопов, крыс и мышей.
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