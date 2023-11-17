Адама Кадырова наградили очередной медалью за заслуги перед Россией

17 ноября 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Адам Кадыров получил восьмую награду Фото: П/с главы и правительства Чеченской Республики/ТАСС Сыну главы Чечни Рамзану Кадырову Адаму вручили орден «Трудовая Доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Об этом заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «Адам Рамзанович Кадыров был награжден орденом „Трудовая Доблесть России“ и медалью „За вклад в развитие Российского университета спецназа“ I степени. Заслуженные награды также получили инструкторы Российского университета спецназа», — сообщил Дудаев. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Дудаев отметил, что Адам получил видеообращение и приветственное письмо за мужество в защите своей веры и традиций от председателя центрального правления всероссийской общественной организации героев Алексея Левина. Министр Чечни поблагодарил также Рамзана Кадырова за создание условий по эффективной отправке бойцов на линию фронта. Ранее Ахмед Дудаев сообщил, что Адаму Кадырову вручили орден «За служение религии Ислам I степени», передает «Ридус». Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков сообщил, что сыну Кадырову был вручен орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» (КБР).

Сыну главы Чечни Рамзану Кадырову Адаму вручили орден «Трудовая Доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Об этом заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «Адам Рамзанович Кадыров был награжден орденом „Трудовая Доблесть России“ и медалью „За вклад в развитие Российского университета спецназа“ I степени. Заслуженные награды также получили инструкторы Российского университета спецназа», — сообщил Дудаев. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Дудаев отметил, что Адам получил видеообращение и приветственное письмо за мужество в защите своей веры и традиций от председателя центрального правления всероссийской общественной организации героев Алексея Левина. Министр Чечни поблагодарил также Рамзана Кадырова за создание условий по эффективной отправке бойцов на линию фронта. Ранее Ахмед Дудаев сообщил, что Адаму Кадырову вручили орден «За служение религии Ислам I степени», передает «Ридус». Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков сообщил, что сыну Кадырову был вручен орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» (КБР).