16 ноября 2023

Жители ХМАО стали втрое чаще брать автомобили в кредит

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон «Мерседес-Бенц» в УралАвтоХаус. Екатеринбург, автосалон, мерседес бенц, mercedes-benz
Югорчане стали чаще брать автокредиты Фото:

Жители ХМАО оформили за 11 неполных месяцев 2023 года в 2,4 больше кредитов на автомобили, чем за весь прошлый год. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ВТБ.

«По данным ВТБ, жители Югры с начала года получили уже в три раза больше автокредитов по сумме и количеству в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За неполный 2023 год югорчане взяли в банке 1,8 млрд рублей на покупку 1,4 тысячи машин. Это в 2,4 раза превышает показатели всего 2022 и на 40% выше результата досанкционного 2021-го», — приводит статистику банк

Управляющий ВТБ в ХМАО Виталий Мосунов отмечает, что высокий спрос держится с июня, несмотря на рост ставок и ужесточение политики Центробанка. «Средняя сумма кредита на покупку машины в Югре сохранилась на уровне прошлого года и составляет 1,3 миллиона рублей. Мы видим смещение предпочтений наших клиентов в сторону автомобилей с пробегом. Также на спрос влияет увеличение количества субсидированных программ», — отмечает Мосунов.

Ранее URA.RU писало о том, что жители ХМАО активно переводят деньги в рублевые вклады. С начала года доля сбережений югорчан в отечественной валюте в «Сбере» выросла на 13%.

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Жители ХМАО оформили за 11 неполных месяцев 2023 года в 2,4 больше кредитов на автомобили, чем за весь прошлый год. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ВТБ. «По данным ВТБ, жители Югры с начала года получили уже в три раза больше автокредитов по сумме и количеству в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За неполный 2023 год югорчане взяли в банке 1,8 млрд рублей на покупку 1,4 тысячи машин. Это в 2,4 раза превышает показатели всего 2022 и на 40% выше результата досанкционного 2021-го», — приводит статистику банк Управляющий ВТБ в ХМАО Виталий Мосунов отмечает, что высокий спрос держится с июня, несмотря на рост ставок и ужесточение политики Центробанка. «Средняя сумма кредита на покупку машины в Югре сохранилась на уровне прошлого года и составляет 1,3 миллиона рублей. Мы видим смещение предпочтений наших клиентов в сторону автомобилей с пробегом. Также на спрос влияет увеличение количества субсидированных программ», — отмечает Мосунов. Ранее URA.RU писало о том, что жители ХМАО активно переводят деньги в рублевые вклады. С начала года доля сбережений югорчан в отечественной валюте в «Сбере» выросла на 13%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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