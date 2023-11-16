Жители ХМАО стали втрое чаще брать автомобили в кредит

17 ноября 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Югорчане стали чаще брать автокредиты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жители ХМАО оформили за 11 неполных месяцев 2023 года в 2,4 больше кредитов на автомобили, чем за весь прошлый год. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ВТБ. «По данным ВТБ, жители Югры с начала года получили уже в три раза больше автокредитов по сумме и количеству в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За неполный 2023 год югорчане взяли в банке 1,8 млрд рублей на покупку 1,4 тысячи машин. Это в 2,4 раза превышает показатели всего 2022 и на 40% выше результата досанкционного 2021-го», — приводит статистику банк Управляющий ВТБ в ХМАО Виталий Мосунов отмечает, что высокий спрос держится с июня, несмотря на рост ставок и ужесточение политики Центробанка. «Средняя сумма кредита на покупку машины в Югре сохранилась на уровне прошлого года и составляет 1,3 миллиона рублей. Мы видим смещение предпочтений наших клиентов в сторону автомобилей с пробегом. Также на спрос влияет увеличение количества субсидированных программ», — отмечает Мосунов. Ранее URA.RU писало о том, что жители ХМАО активно переводят деньги в рублевые вклады. С начала года доля сбережений югорчан в отечественной валюте в «Сбере» выросла на 13%.

Жители ХМАО оформили за 11 неполных месяцев 2023 года в 2,4 больше кредитов на автомобили, чем за весь прошлый год. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ВТБ. «По данным ВТБ, жители Югры с начала года получили уже в три раза больше автокредитов по сумме и количеству в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За неполный 2023 год югорчане взяли в банке 1,8 млрд рублей на покупку 1,4 тысячи машин. Это в 2,4 раза превышает показатели всего 2022 и на 40% выше результата досанкционного 2021-го», — приводит статистику банк Управляющий ВТБ в ХМАО Виталий Мосунов отмечает, что высокий спрос держится с июня, несмотря на рост ставок и ужесточение политики Центробанка. «Средняя сумма кредита на покупку машины в Югре сохранилась на уровне прошлого года и составляет 1,3 миллиона рублей. Мы видим смещение предпочтений наших клиентов в сторону автомобилей с пробегом. Также на спрос влияет увеличение количества субсидированных программ», — отмечает Мосунов. Ранее URA.RU писало о том, что жители ХМАО активно переводят деньги в рублевые вклады. С начала года доля сбережений югорчан в отечественной валюте в «Сбере» выросла на 13%.