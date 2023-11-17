Песков рассказал, каким должен быть президент России после Путина

Песков: новый президент России должен быть похож на Путина
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
По словам Пескова, будущий президент РФ должен быть похож на Путина Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о будущем президенте России. Политик заявил, что новый глава должен быть похож на нынешнего президента РФ Владимира Путина.

«Таким же. Или другим, но таким же», — ответил Песков. Об этом он сообщил во время интервью youtube-каналу MGIMO360 TV.

Ранее сообщалось, что появился первый кандидат на пост президента РФ. Свою кандидатуру выдвинул бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил» (СПС), депутат совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин. Позже Путин встретился с еще одним потенциальным кандидатом. Им оказался один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Во время встречи они обсудили соглашение об остановке огня в зоне СВО.

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Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о будущем президенте России. Политик заявил, что новый глава должен быть похож на нынешнего президента РФ Владимира Путина. «Таким же. Или другим, но таким же», — ответил Песков. Об этом он сообщил во время интервью youtube-каналу MGIMO360 TV. Ранее сообщалось, что появился первый кандидат на пост президента РФ. Свою кандидатуру выдвинул бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил» (СПС), депутат совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин. Позже Путин встретился с еще одним потенциальным кандидатом. Им оказался один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Во время встречи они обсудили соглашение об остановке огня в зоне СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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