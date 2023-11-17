В МЧС опровергли информацию о взрыве на Тамбовском пороховом заводе

17 ноября 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

По данным ГУ МЧС РФ по Тамбовской области, на предприятии не было взрыва 11 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация о том, что на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовске 11 ноября произошел взрыв, не соответствует действительности. Об этом URA.RU заявили в Главном управлении МЧС РФ по Тамбовской области. В СМИ и соцсетях начали распространять сообщения о том, что на предприятии в Котовске 11 ноября произошел взрыв. В том числе авторы сообщений ссылались на данные своих инсайдеров и слова очевидцев, которые якобы слышали хлопок. Однако эта информация, по словам сотрудников регионального управления МЧС, не является правдивой. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. «По нашим данным, произошел пожар», — рассказали агентству в ведомстве. На вопрос о том, предшествовал ли возгоранию взрыв, корреспонденту ответили отрицательно. Несмотря на это, «Коммерсант» и агентство «Регнум» через несколько дней после инцидента со ссылкой на свои источники сообщали о том, что на заводе 11 ноября произошел взрыв, который Следственный комитет РФ якобы начал расследовать как террористический акт. Но ведомство официально таких заявлений не делало. Получить комментарий СУ СК РФ по Тамбовской области и СК РФ корреспонденту URA.RU на момент публикации материала не удалось. На Тамбовском пороховом заводе комментировать произошедшее отказались. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информация о том, что на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовске 11 ноября произошел взрыв, не соответствует действительности. Об этом URA.RU заявили в Главном управлении МЧС РФ по Тамбовской области. В СМИ и соцсетях начали распространять сообщения о том, что на предприятии в Котовске 11 ноября произошел взрыв. В том числе авторы сообщений ссылались на данные своих инсайдеров и слова очевидцев, которые якобы слышали хлопок. Однако эта информация, по словам сотрудников регионального управления МЧС, не является правдивой. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. «По нашим данным, произошел пожар», — рассказали агентству в ведомстве. На вопрос о том, предшествовал ли возгоранию взрыв, корреспонденту ответили отрицательно. Несмотря на это, «Коммерсант» и агентство «Регнум» через несколько дней после инцидента со ссылкой на свои источники сообщали о том, что на заводе 11 ноября произошел взрыв, который Следственный комитет РФ якобы начал расследовать как террористический акт. Но ведомство официально таких заявлений не делало. Получить комментарий СУ СК РФ по Тамбовской области и СК РФ корреспонденту URA.RU на момент публикации материала не удалось. На Тамбовском пороховом заводе комментировать произошедшее отказались.