Шесть регионов РФ получат деньги для помощи своим жителям

Правительство выделило свыше 317 млн на расходы по социальным контрактам
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Правительства РФ. Москва, белый дом, дом правительства рф, москва-река, набережная тараса шевченко
Правительство РФ выделило деньги шести регионам на расходы по социальным контрактам Фото:

Власти РФ дополнительно профинансировали ряд регионов для покрытия расходов на реализацию программы социальных контрактов. Распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

«Свыше 317 млн рублей будет дополнительно направлено в шесть регионов для оказания помощи гражданам в форме социального контракта», — говорится в документе. Согласно распоряжению дополнительное финансирование получат Пермский край, Кировская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Крым, Ингушетия и Чеченская Республика. Документ был подписан главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Социальный контракт — договор между малоимущей семьей или гражданином и органами соцзащиты. Соцконтракт позволяет поддержать человека в сложной жизненной ситуации — он предоставляет ему возможность купить необходимые товары или пройти переобучение и повысить квалификацию.

Ранее власти РФ упростили процедуру оформления социальных контрактов для безработных граждан РФ. Правительство сообщало, что доходы лиц, признанных безработными и уволенных после 1 марта 2022 года, не будет учитываться при заключении социального контракта.

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Власти РФ дополнительно профинансировали ряд регионов для покрытия расходов на реализацию программы социальных контрактов. Распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ. «Свыше 317 млн рублей будет дополнительно направлено в шесть регионов для оказания помощи гражданам в форме социального контракта», — говорится в документе. Согласно распоряжению дополнительное финансирование получат Пермский край, Кировская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Крым, Ингушетия и Чеченская Республика. Документ был подписан главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Социальный контракт — договор между малоимущей семьей или гражданином и органами соцзащиты. Соцконтракт позволяет поддержать человека в сложной жизненной ситуации — он предоставляет ему возможность купить необходимые товары или пройти переобучение и повысить квалификацию. Ранее власти РФ упростили процедуру оформления социальных контрактов для безработных граждан РФ. Правительство сообщало, что доходы лиц, признанных безработными и уволенных после 1 марта 2022 года, не будет учитываться при заключении социального контракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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