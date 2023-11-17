Шесть регионов РФ получат деньги для помощи своим жителям

Власти РФ дополнительно профинансировали ряд регионов для покрытия расходов на реализацию программы социальных контрактов. Распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.
«Свыше 317 млн рублей будет дополнительно направлено в шесть регионов для оказания помощи гражданам в форме социального контракта», — говорится в документе. Согласно распоряжению дополнительное финансирование получат Пермский край, Кировская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Крым, Ингушетия и Чеченская Республика. Документ был подписан главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Социальный контракт — договор между малоимущей семьей или гражданином и органами соцзащиты. Соцконтракт позволяет поддержать человека в сложной жизненной ситуации — он предоставляет ему возможность купить необходимые товары или пройти переобучение и повысить квалификацию.
Ранее власти РФ упростили процедуру оформления социальных контрактов для безработных граждан РФ. Правительство сообщало, что доходы лиц, признанных безработными и уволенных после 1 марта 2022 года, не будет учитываться при заключении социального контракта.
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