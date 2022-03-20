Правительство РФ предложило помощь безработным

20 марта 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Процедура оформления социального контракта для безработных граждан РФ станет проще. Об этом сообщило правительство РФ в официальном telegram-канале. «Гражданам, потерявшим работу, будет проще получать поддержку от государства, заключая социальный контракт. Теперь доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта», — сообщили в правительстве. С помощью соцконтракта граждане РФ смогут открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство или устроиться на работу. Ранее в Госдуме РФ определили размер пособия по безработице для россиян в 2022 году: минимальная выплата составит 1 500 рублей, а максимальная — 12 792 рубля. Член комитета Госдумы Екатерина Стенякина анонсировала второй пакет мер поддержки россиян, пострадавших из-за санкций против РФ. Всего на социальную поддержку граждан, включая борьбу с безработицей, правительство планирует направить 546 млрд рублей из федерального бюджета в 2022 году. Страны ЕС и США начали вводить масштабные экономические санкции в отношении граждан РФ после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале вынужденной спецоперации на Украине. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри страны и перестать зависеть от западных стран.