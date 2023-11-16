16 ноября 2023

После гибели заключенных в СИЗО Екатеринбурга ворвался спецназ

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, подъемный кран, колючая проволока, строительная площадка
Спецназ устроил жесткий обыск после ЧП в СИЗО-1 Фото:

В СИЗО-1 Екатеринбурга после истории с двумя погибшими спецназ устроил жесткий обыск. У арестованных раскидывали личные вещи, сообщили родственники заключенных.

«Провели общий обыск максимально зверски, выкидывали личные вещи. С арестованных срывали одежду вплоть до трусов, их заставляли идти голыми по коридору», — пишет портал Е1.RU, ссылаясь на родных осужденных. По их словам, многих также заставляли бриться. Кроме этого, в СИЗО заметили несколько высокопоставленных сотрудников ГУФСИН, приехавших с проверкой.

Начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко сообщил URA.RU, что обыски проходили в рамках закона. При этом они никак не связаны с данной историей — это плановое мероприятие. «Что касается спецназа, то он применяется для обеспечения безопасности. Дубинками никого не били», — пояснил Левченко. По его словам, убийства в учреждениях ФСИН происходят крайне редко.

Обновлено в 15:11:

Обыск, о котором идет речь, проходил 9 ноября. Информацию уточнил Левченко.

О ЧП в СИЗО-1 стало известно 16 ноября. Сначала появилась информация, что один арестант скончался от передозировки наркотиками, а второго якобы забили сокамерники. Левченко подтвердил URA.RU только насильственную смерть. Одним из погибших оказался мужчина, которого обвинили в вымогательстве.

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В СИЗО-1 Екатеринбурга после истории с двумя погибшими спецназ устроил жесткий обыск. У арестованных раскидывали личные вещи, сообщили родственники заключенных. «Провели общий обыск максимально зверски, выкидывали личные вещи. С арестованных срывали одежду вплоть до трусов, их заставляли идти голыми по коридору», — пишет портал Е1.RU, ссылаясь на родных осужденных. По их словам, многих также заставляли бриться. Кроме этого, в СИЗО заметили несколько высокопоставленных сотрудников ГУФСИН, приехавших с проверкой. Начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко сообщил URA.RU, что обыски проходили в рамках закона. При этом они никак не связаны с данной историей — это плановое мероприятие. «Что касается спецназа, то он применяется для обеспечения безопасности. Дубинками никого не били», — пояснил Левченко. По его словам, убийства в учреждениях ФСИН происходят крайне редко. Обновлено в 15:11: Обыск, о котором идет речь, проходил 9 ноября. Информацию уточнил Левченко. О ЧП в СИЗО-1 стало известно 16 ноября. Сначала появилась информация, что один арестант скончался от передозировки наркотиками, а второго якобы забили сокамерники. Левченко подтвердил URA.RU только насильственную смерть. Одним из погибших оказался мужчина, которого обвинили в вымогательстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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