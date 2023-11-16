16 ноября 2023

Турчак наградил челябинского депутата Лапотышкина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сдача норм ГТО членами и сторонниками «Единой России». Челябинск, лапотышкин денис
Денис Лапотышкин не только помогает военнослужащим, но и курирует поддержку спорта Фото:

Депутат городской думы Челябинска Денис Лапотышкин получил благодарственное письмо «Единой России» за помощь военным и членам их семей. Об этом URA.RU сообщили 17 ноября в региональном отделении партии.

«Депутат Денис Лапотышкин награжден за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих, участвующих в СВО, и нуждающихся в помощи людей. Письмо подписано секретарем Генерального совета партии Андреем Турчаком», — сообщили в отделении партии.

Лапотышкин неоднократно ездил в Донбасс с грузами медикаментов и другой гуманитарной помощи. Кроме того, он отправлял в новые регионы спортивную форму и инвентарь, а также проводил тренировки у детей в Мариуполе и на других территориях ДНР.

Письмо подписано секретарем генсовета партии Андреем Турчаком
Письмо подписано секретарем генсовета партии Андреем Турчаком
Фото:

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Депутат городской думы Челябинска Денис Лапотышкин получил благодарственное письмо «Единой России» за помощь военным и членам их семей. Об этом URA.RU сообщили 17 ноября в региональном отделении партии. «Депутат Денис Лапотышкин награжден за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих, участвующих в СВО, и нуждающихся в помощи людей. Письмо подписано секретарем Генерального совета партии Андреем Турчаком», — сообщили в отделении партии. Лапотышкин неоднократно ездил в Донбасс с грузами медикаментов и другой гуманитарной помощи. Кроме того, он отправлял в новые регионы спортивную форму и инвентарь, а также проводил тренировки у детей в Мариуполе и на других территориях ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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