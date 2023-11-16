Депутат городской думы Челябинска Денис Лапотышкин получил благодарственное письмо «Единой России» за помощь военным и членам их семей. Об этом URA.RU сообщили 17 ноября в региональном отделении партии.
«Депутат Денис Лапотышкин награжден за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих, участвующих в СВО, и нуждающихся в помощи людей. Письмо подписано секретарем Генерального совета партии Андреем Турчаком», — сообщили в отделении партии.
Лапотышкин неоднократно ездил в Донбасс с грузами медикаментов и другой гуманитарной помощи. Кроме того, он отправлял в новые регионы спортивную форму и инвентарь, а также проводил тренировки у детей в Мариуполе и на других территориях ДНР.
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