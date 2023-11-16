Турчак наградил челябинского депутата Лапотышкина. Фото

17 ноября 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Денис Лапотышкин не только помогает военнослужащим, но и курирует поддержку спорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат городской думы Челябинска Денис Лапотышкин получил благодарственное письмо «Единой России» за помощь военным и членам их семей. Об этом URA.RU сообщили 17 ноября в региональном отделении партии. «Депутат Денис Лапотышкин награжден за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих, участвующих в СВО, и нуждающихся в помощи людей. Письмо подписано секретарем Генерального совета партии Андреем Турчаком», — сообщили в отделении партии. Лапотышкин неоднократно ездил в Донбасс с грузами медикаментов и другой гуманитарной помощи. Кроме того, он отправлял в новые регионы спортивную форму и инвентарь, а также проводил тренировки у детей в Мариуполе и на других территориях ДНР. Письмо подписано секретарем генсовета партии Андреем Турчаком Фото: Челябинское региональное отделение ВПП «Единая Россия»

Депутат городской думы Челябинска Денис Лапотышкин получил благодарственное письмо «Единой России» за помощь военным и членам их семей. Об этом URA.RU сообщили 17 ноября в региональном отделении партии. «Депутат Денис Лапотышкин награжден за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих, участвующих в СВО, и нуждающихся в помощи людей. Письмо подписано секретарем Генерального совета партии Андреем Турчаком», — сообщили в отделении партии. Лапотышкин неоднократно ездил в Донбасс с грузами медикаментов и другой гуманитарной помощи. Кроме того, он отправлял в новые регионы спортивную форму и инвентарь, а также проводил тренировки у детей в Мариуполе и на других территориях ДНР.