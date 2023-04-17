Челябинский депутат провел урок самбо в Мариуполе. Фото, видео

17 апреля 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Денис Лапотышкин является координатором регионального проекта «Za самбо» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат городской думы Челябинска Денис Лапотышкин провел первую тренировку в новой школе имени генерала Романа Кутузова в Мариуполе. На открытие спортивного объекта приехал секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак и врио главы ДНР Денис Пушилин, сообщили URA.RU в пресс-службе партии. «Денис Лапотышкин является координатором регионального проекта „Za самбо“. Ему выпала честь провести с детьми первую тренировку по самбо», — сообщил URA.RU источник в партии. В пресс-службе ЕР отметили, что Турчак привез самбистам ковер, форму и спортинвентарь. А городскую Федерацию самбо возглавил уроженец поселка Сартана, мастер спорта СССР, тренер Савелий Янгичер. Турчак также пообещал открыть секции самбо во всех городах республики. Лапотышкин провел с детьми первую тренировку Фото: пресс-служба «Единая Россия»

Депутат городской думы Челябинска Денис Лапотышкин провел первую тренировку в новой школе имени генерала Романа Кутузова в Мариуполе. На открытие спортивного объекта приехал секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак и врио главы ДНР Денис Пушилин, сообщили URA.RU в пресс-службе партии. «Денис Лапотышкин является координатором регионального проекта „Za самбо“. Ему выпала честь провести с детьми первую тренировку по самбо», — сообщил URA.RU источник в партии. В пресс-службе ЕР отметили, что Турчак привез самбистам ковер, форму и спортинвентарь. А городскую Федерацию самбо возглавил уроженец поселка Сартана, мастер спорта СССР, тренер Савелий Янгичер. Турчак также пообещал открыть секции самбо во всех городах республики.