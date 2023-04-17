Челябинский депутат провел урок самбо в Мариуполе. Фото, видео

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Утверждение депутатами собрания Калининского района Владимира Шамне на пост и.о. главы. Челябинск, лапотышкин денис
Денис Лапотышкин является координатором регионального проекта «Za самбо» Фото:

Депутат городской думы Челябинска Денис Лапотышкин провел первую тренировку в новой школе имени генерала Романа Кутузова в Мариуполе. На открытие спортивного объекта приехал секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак и врио главы ДНР Денис Пушилин, сообщили URA.RU в пресс-службе партии.

«Денис Лапотышкин является координатором регионального проекта „Za самбо“. Ему выпала честь провести с детьми первую тренировку по самбо», — сообщил URA.RU источник в партии.

В пресс-службе ЕР отметили, что Турчак привез самбистам ковер, форму и спортинвентарь. А городскую Федерацию самбо возглавил уроженец поселка Сартана, мастер спорта СССР, тренер Савелий Янгичер. Турчак также пообещал открыть секции самбо во всех городах республики.

Лапотышкин провел с детьми первую тренировку
Лапотышкин провел с детьми первую тренировку
Фото:

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Депутат городской думы Челябинска Денис Лапотышкин провел первую тренировку в новой школе имени генерала Романа Кутузова в Мариуполе. На открытие спортивного объекта приехал секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак и врио главы ДНР Денис Пушилин, сообщили URA.RU в пресс-службе партии. «Денис Лапотышкин является координатором регионального проекта „Za самбо“. Ему выпала честь провести с детьми первую тренировку по самбо», — сообщил URA.RU источник в партии. В пресс-службе ЕР отметили, что Турчак привез самбистам ковер, форму и спортинвентарь. А городскую Федерацию самбо возглавил уроженец поселка Сартана, мастер спорта СССР, тренер Савелий Янгичер. Турчак также пообещал открыть секции самбо во всех городах республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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