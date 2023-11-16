Одиозный депутат из ХМАО испортит детям Новый год

Депутат Насибуллин потребовал не исполнять песни без лицензии на утренниках

17 ноября 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Депутат Насибуллин поставил новогодние утренники под угрозу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат думы Урая Леонард Насибуллин подал заявление в полицию на дом культуры в Урае и обвинил руководство в использовании зарубежных и российских рождественских песен без лицензии на утренниках. Об этом депутат рассказал URA.RU по телефону. «Я попросил принять меры рагирования и наказать руководство МАУ „Культура“ за нарушение авторских прав и лично директора Алексея Примака, а также запретить исполнять любые песни российских и зарубежных авторов на всех концертах и городских мероприятиях, особенно платных в учреждениях МАУ „Культура“ без согласования с правообладателями авторских прав. Творческие коллективы не должны нарушать авторские права. Теперь им вживую придется исполнять на новогодних утренниках народные композиции и песни местных авторов», — заявил Насибуллин. По мнению депутата, авторы песен не получают с концертов в урайских ДК «Нефтяник» и ККЦК «Юность Шаима» ни копейки. «Я направил силовикам видео с концерта 1 октября. „Мне снова 18“ [исполнял] Дмитрий Нестеров, „Бурановские бабушки“, альбом „Внучка“. Я уверен, что авторские отчисления за эту песню никто не произвел после концерта», — сообщил народный избранник. В мэрию Урая направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что власти Урая назначили скандально известного депутата Насибуллина организатором публичных слушаний по бюджету. Таким образом они лишили его возможности задавать неудобные вопросы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин подал заявление в полицию на дом культуры в Урае и обвинил руководство в использовании зарубежных и российских рождественских песен без лицензии на утренниках. Об этом депутат рассказал URA.RU по телефону. «Я попросил принять меры рагирования и наказать руководство МАУ „Культура“ за нарушение авторских прав и лично директора Алексея Примака, а также запретить исполнять любые песни российских и зарубежных авторов на всех концертах и городских мероприятиях, особенно платных в учреждениях МАУ „Культура“ без согласования с правообладателями авторских прав. Творческие коллективы не должны нарушать авторские права. Теперь им вживую придется исполнять на новогодних утренниках народные композиции и песни местных авторов», — заявил Насибуллин. По мнению депутата, авторы песен не получают с концертов в урайских ДК «Нефтяник» и ККЦК «Юность Шаима» ни копейки. «Я направил силовикам видео с концерта 1 октября. „Мне снова 18“ [исполнял] Дмитрий Нестеров, „Бурановские бабушки“, альбом „Внучка“. Я уверен, что авторские отчисления за эту песню никто не произвел после концерта», — сообщил народный избранник. В мэрию Урая направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что власти Урая назначили скандально известного депутата Насибуллина организатором публичных слушаний по бюджету. Таким образом они лишили его возможности задавать неудобные вопросы.