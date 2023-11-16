Правительство Ямала пополнят новые заместители губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов планирует кадровые перестановки среди своих заместителей. Как сообщают источники URA.RU, новый состав аппарата, который был набран после переизбрания губернатора, окончательно не сформирован.

«В аппарате губернатора появятся новые лица. Говорят, что это может быть кто-то из глав городов или муниципалитетов», — рассказал инсайдер в политбомонде. По словам источников, Артюхов временно распределил между нынешними заместителями некоторые обязанности. Например, курирующему транспортную сферу Александру Подороге отдали департамент внешних связей, а отвечающему за природные ресурсы Андрею Гаранину — департаменты гражданской защиты и спорта.

В пресс-службу правительства региона агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре глава региона представил новый состав правительства. В него вошли девять заместителей, среди которых новыми лицами стали Александр Емельянов и Ирина Новоселова. Александр Мажаров, Татьяна Бучкова и Аркадий Бессонов ушли в отставку.