В Кургане на треть подорожала аренда квартир-студий

17 ноября 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Рост цен на аренду связывают с падением доступности покупки жилья в собственность Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Аренда квартир до 32 квадратных метров в Кургане стала дороже на 28,4 процента, а предложений стало меньше. Главной причиной роста цен называют стремительно падающую доступность покупки жилья в собственность из-за дорожающей ипотеки. Об этом URA.RU сообщили аналитики портала «Мир квартир». Тенденция роста цен на аренду наблюдается во многих регионах России, но с разным процентным соотношением. «Арендные малогабаритки размером до 32 квадратных метров с начала года увеличились в цене в 67 городах из исследованных порталом 70, в 3 снизились. Больше всего подорожали они в Чебоксарах, где ставки поднялись на 45%, а также в Новосибирске (+42,6%), Челябинске (+41,9%), Нижнем Тагиле (+36,2%), Набережных Челнах (+35,6%), Кирове (+34,5%), Кургане (+28,4%), Краснодаре (+27,5%), Магнитогорске (+26,4%) и Новокузнецке (+26%)», — рассказали URA.RU в «Мир Квартир». Аналитики сравнили цены, начиная с января. Средняя арендная ставка в Кургане, по данным портала, составила 13 710 рублей в месяц. По данным сайта Restate, аренда однокомнатной квартиры в Кургане за год подорожала на 3 238 рублей, а квартира-студия на 3 355 рублей. В итоге «однушку» в городе можно снять в среднем за 13 720 рублей, а студию — за 14 412 рублей. Ранее URA.RU писало, что собственники квартир в Кургане сдают свою недвижимость в аренду по завышенной цене. Специалисты по недвижимости связывают это с высоким спросом на аренду и меньшей доступностью ипотечного кредитования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аренда квартир до 32 квадратных метров в Кургане стала дороже на 28,4 процента, а предложений стало меньше. Главной причиной роста цен называют стремительно падающую доступность покупки жилья в собственность из-за дорожающей ипотеки. Об этом URA.RU сообщили аналитики портала «Мир квартир». Тенденция роста цен на аренду наблюдается во многих регионах России, но с разным процентным соотношением. «Арендные малогабаритки размером до 32 квадратных метров с начала года увеличились в цене в 67 городах из исследованных порталом 70, в 3 снизились. Больше всего подорожали они в Чебоксарах, где ставки поднялись на 45%, а также в Новосибирске (+42,6%), Челябинске (+41,9%), Нижнем Тагиле (+36,2%), Набережных Челнах (+35,6%), Кирове (+34,5%), Кургане (+28,4%), Краснодаре (+27,5%), Магнитогорске (+26,4%) и Новокузнецке (+26%)», — рассказали URA.RU в «Мир Квартир». Аналитики сравнили цены, начиная с января. Средняя арендная ставка в Кургане, по данным портала, составила 13 710 рублей в месяц. По данным сайта Restate, аренда однокомнатной квартиры в Кургане за год подорожала на 3 238 рублей, а квартира-студия на 3 355 рублей. В итоге «однушку» в городе можно снять в среднем за 13 720 рублей, а студию — за 14 412 рублей. Ранее URA.RU писало, что собственники квартир в Кургане сдают свою недвижимость в аренду по завышенной цене. Специалисты по недвижимости связывают это с высоким спросом на аренду и меньшей доступностью ипотечного кредитования.