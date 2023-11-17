Reuters: Финляндия построит ограждения на границе с Россией этой ночью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, знак стоп, снегопад, сугроб, стоп, метель, плохая видимость, зима, кирпич, опад
Цель Финляндии в прекращении нелегального проникновения в страну, пишет Reuters Фото:

В полночь будут установлены ограждения на финско-российских пограничных пунктах в ответ на нелегальное пересечение границы. Об этом рассказали в финской пограничной службе.

«Ограждения будут установлены в полночь на погранпунктах на границе Финляндии и РФ», — передает сообщение погранслужбы Reuters. Там добавили, что Хельсинки планирует закрыть этими ограждениями финско-российские пограничные переходы. Решение о закрытии четырех из девяти пунктов пересечения границы было принято в четверг финским правительством в ответ на нелегальное проникновение заявителей на убежище через восточную границу.

Правительство Финляндии планировало закрыть пограничные переходы на границе с Россией для поддержания национальной безопасности. По информации журналистов, возможность для просителей убежища пройти через восточную границу была резко ограничена с российской стороны. Изменения в политике российских пограничников привели к тому, что только небольшое количество людей смогло въехать в Финляндию, передает Pravda.Ru.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В полночь будут установлены ограждения на финско-российских пограничных пунктах в ответ на нелегальное пересечение границы. Об этом рассказали в финской пограничной службе. «Ограждения будут установлены в полночь на погранпунктах на границе Финляндии и РФ», — передает сообщение погранслужбы Reuters. Там добавили, что Хельсинки планирует закрыть этими ограждениями финско-российские пограничные переходы. Решение о закрытии четырех из девяти пунктов пересечения границы было принято в четверг финским правительством в ответ на нелегальное проникновение заявителей на убежище через восточную границу. Правительство Финляндии планировало закрыть пограничные переходы на границе с Россией для поддержания национальной безопасности. По информации журналистов, возможность для просителей убежища пройти через восточную границу была резко ограничена с российской стороны. Изменения в политике российских пограничников привели к тому, что только небольшое количество людей смогло въехать в Финляндию, передает Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...