Reuters: Финляндия построит ограждения на границе с Россией этой ночью

17 ноября 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Цель Финляндии в прекращении нелегального проникновения в страну, пишет Reuters Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В полночь будут установлены ограждения на финско-российских пограничных пунктах в ответ на нелегальное пересечение границы. Об этом рассказали в финской пограничной службе. «Ограждения будут установлены в полночь на погранпунктах на границе Финляндии и РФ», — передает сообщение погранслужбы Reuters. Там добавили, что Хельсинки планирует закрыть этими ограждениями финско-российские пограничные переходы. Решение о закрытии четырех из девяти пунктов пересечения границы было принято в четверг финским правительством в ответ на нелегальное проникновение заявителей на убежище через восточную границу. Правительство Финляндии планировало закрыть пограничные переходы на границе с Россией для поддержания национальной безопасности. По информации журналистов, возможность для просителей убежища пройти через восточную границу была резко ограничена с российской стороны. Изменения в политике российских пограничников привели к тому, что только небольшое количество людей смогло въехать в Финляндию, передает Pravda.Ru.

В полночь будут установлены ограждения на финско-российских пограничных пунктах в ответ на нелегальное пересечение границы. Об этом рассказали в финской пограничной службе. «Ограждения будут установлены в полночь на погранпунктах на границе Финляндии и РФ», — передает сообщение погранслужбы Reuters. Там добавили, что Хельсинки планирует закрыть этими ограждениями финско-российские пограничные переходы. Решение о закрытии четырех из девяти пунктов пересечения границы было принято в четверг финским правительством в ответ на нелегальное проникновение заявителей на убежище через восточную границу. Правительство Финляндии планировало закрыть пограничные переходы на границе с Россией для поддержания национальной безопасности. По информации журналистов, возможность для просителей убежища пройти через восточную границу была резко ограничена с российской стороны. Изменения в политике российских пограничников привели к тому, что только небольшое количество людей смогло въехать в Финляндию, передает Pravda.Ru.