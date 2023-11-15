15 ноября 2023

Финляндия планирует закрыть погранпереходы на границе с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Финляндия хочет закрыть пункты пропуска через государственную границу с РФ Фото:

Правительство Финляндии планирует закрыть пограничные переходы на границе с Россией. Причиной данных мер назвали «обеспечение национальной безопасности», сообщили местные СМИ со ссылкой на информированные источники.

«Правительство планирует закрыть пограничные переходы (на границе с РФ — прим. URA.RU) в четверг в целях обеспечения национальной безопасности», — пишет финское издание Helsingin Sanomat, ссылаясь на источники. В настоящее время еще не решено, закроются все или некоторые погранпереходы.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предупреждал, что КПП на границе с Россией могут закрыться из-за роста пребывания нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Он уверен, что это повысит безопасность границы.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Финляндии планирует закрыть пограничные переходы на границе с Россией. Причиной данных мер назвали «обеспечение национальной безопасности», сообщили местные СМИ со ссылкой на информированные источники. «Правительство планирует закрыть пограничные переходы (на границе с РФ — прим. URA.RU) в четверг в целях обеспечения национальной безопасности», — пишет финское издание Helsingin Sanomat, ссылаясь на источники. В настоящее время еще не решено, закроются все или некоторые погранпереходы. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предупреждал, что КПП на границе с Россией могут закрыться из-за роста пребывания нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Он уверен, что это повысит безопасность границы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...