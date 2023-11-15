Финляндия планирует закрыть погранпереходы на границе с Россией

Правительство Финляндии планирует закрыть пограничные переходы на границе с Россией. Причиной данных мер назвали «обеспечение национальной безопасности», сообщили местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
«Правительство планирует закрыть пограничные переходы (на границе с РФ — прим. URA.RU) в четверг в целях обеспечения национальной безопасности», — пишет финское издание Helsingin Sanomat, ссылаясь на источники. В настоящее время еще не решено, закроются все или некоторые погранпереходы.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предупреждал, что КПП на границе с Россией могут закрыться из-за роста пребывания нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Он уверен, что это повысит безопасность границы.
Правительство Финляндии планирует закрыть пограничные переходы на границе с Россией. Причиной данных мер назвали «обеспечение национальной безопасности», сообщили местные СМИ со ссылкой на информированные источники. «Правительство планирует закрыть пограничные переходы (на границе с РФ — прим. URA.RU) в четверг в целях обеспечения национальной безопасности», — пишет финское издание Helsingin Sanomat, ссылаясь на источники. В настоящее время еще не решено, закроются все или некоторые погранпереходы. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предупреждал, что КПП на границе с Россией могут закрыться из-за роста пребывания нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Он уверен, что это повысит безопасность границы.