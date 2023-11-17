В МТС рассказали, когда произойдет отмена платной раздачи интернета со смартфона

МТС отменит платную раздачу интернета со смартфонов до конца февраля 2024 года

17 ноября 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Отмена платной раздачи трафика со смартфона произойдет до конца февраля 2024 года, заявили в МТС Фото: Анна Майорова © URA.RU МТС планирует завершить отмену тарификации за раздачу интернета со смартфонов до конца февраля 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе оператора. «МТС отменяет тарификацию раздачи интернета со смартфона для всех тарифов. Отмена будет полностью проведена до конца февраля 2024 года», — передает сообщение оператора ТАСС. Там добавили, что данное решение принято с учетом социально-экономической ситуации и в ответ на потребности пользователей. Тарификация раздачи интернета будет отменена для всех тарифов, включая безлимитные, где данная опция предусмотрена. Отмена тарификации будет проведена поэтапно завершена после необходимых доработок IT-систем, заключили в пресс-службе. МТС согласился отменить плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченным пакетом данных. Ранее оператор выступал против такого решения, однако они изменили свою позицию. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) давно требовала от операторов отменить данную плату.

МТС планирует завершить отмену тарификации за раздачу интернета со смартфонов до конца февраля 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе оператора. «МТС отменяет тарификацию раздачи интернета со смартфона для всех тарифов. Отмена будет полностью проведена до конца февраля 2024 года», — передает сообщение оператора ТАСС. Там добавили, что данное решение принято с учетом социально-экономической ситуации и в ответ на потребности пользователей. Тарификация раздачи интернета будет отменена для всех тарифов, включая безлимитные, где данная опция предусмотрена. Отмена тарификации будет проведена поэтапно завершена после необходимых доработок IT-систем, заключили в пресс-службе. МТС согласился отменить плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченным пакетом данных. Ранее оператор выступал против такого решения, однако они изменили свою позицию. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) давно требовала от операторов отменить данную плату.