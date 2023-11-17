В МТС рассказали, когда произойдет отмена платной раздачи интернета со смартфона

МТС отменит платную раздачу интернета со смартфонов до конца февраля 2024 года
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Отмена платной раздачи трафика со смартфона произойдет до конца февраля 2024 года, заявили в МТС Фото:

МТС планирует завершить отмену тарификации за раздачу интернета со смартфонов до конца февраля 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе оператора.

«МТС отменяет тарификацию раздачи интернета со смартфона для всех тарифов. Отмена будет полностью проведена до конца февраля 2024 года», — передает сообщение оператора ТАСС. Там добавили, что данное решение принято с учетом социально-экономической ситуации и в ответ на потребности пользователей.

Тарификация раздачи интернета будет отменена для всех тарифов, включая безлимитные, где данная опция предусмотрена. Отмена тарификации будет проведена поэтапно завершена после необходимых доработок IT-систем, заключили в пресс-службе.

МТС согласился отменить плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченным пакетом данных. Ранее оператор выступал против такого решения, однако они изменили свою позицию. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) давно требовала от операторов отменить данную плату.

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МТС планирует завершить отмену тарификации за раздачу интернета со смартфонов до конца февраля 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе оператора. «МТС отменяет тарификацию раздачи интернета со смартфона для всех тарифов. Отмена будет полностью проведена до конца февраля 2024 года», — передает сообщение оператора ТАСС. Там добавили, что данное решение принято с учетом социально-экономической ситуации и в ответ на потребности пользователей. Тарификация раздачи интернета будет отменена для всех тарифов, включая безлимитные, где данная опция предусмотрена. Отмена тарификации будет проведена поэтапно завершена после необходимых доработок IT-систем, заключили в пресс-службе. МТС согласился отменить плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченным пакетом данных. Ранее оператор выступал против такого решения, однако они изменили свою позицию. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) давно требовала от операторов отменить данную плату.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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