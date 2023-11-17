В МТС рассказали, когда произойдет отмена платной раздачи интернета со смартфона

МТС планирует завершить отмену тарификации за раздачу интернета со смартфонов до конца февраля 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе оператора.
«МТС отменяет тарификацию раздачи интернета со смартфона для всех тарифов. Отмена будет полностью проведена до конца февраля 2024 года», — передает сообщение оператора ТАСС. Там добавили, что данное решение принято с учетом социально-экономической ситуации и в ответ на потребности пользователей.
Тарификация раздачи интернета будет отменена для всех тарифов, включая безлимитные, где данная опция предусмотрена. Отмена тарификации будет проведена поэтапно завершена после необходимых доработок IT-систем, заключили в пресс-службе.
МТС согласился отменить плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченным пакетом данных. Ранее оператор выступал против такого решения, однако они изменили свою позицию. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) давно требовала от операторов отменить данную плату.
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