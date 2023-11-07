МТС уступил ФАС в споре по бесплатной раздаче интернета

МТС отменил плату за раздачу интернета
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Виды города. Курган, мтс, вывеска мтс
МТС отменит плату за раздачу интернета Фото:

Мобильный оператор МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика. Ранее он выступал против отмены. Об этом рассказал сам оператор.

«МТС отменяет плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченным пакетом интернета», — передает РИА Новости. Журналисты сослались на представителей оператора сотовой связи МТС.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязывала мобильных операторов отменить плату за раздачу трафика. МТС до последнего выступал против этого решения.

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Мобильный оператор МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика. Ранее он выступал против отмены. Об этом рассказал сам оператор. «МТС отменяет плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченным пакетом интернета», — передает РИА Новости. Журналисты сослались на представителей оператора сотовой связи МТС. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязывала мобильных операторов отменить плату за раздачу трафика. МТС до последнего выступал против этого решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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