МТС уступил ФАС в споре по бесплатной раздаче интернета

МТС отменит плату за раздачу интернета
Мобильный оператор МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика. Ранее он выступал против отмены. Об этом рассказал сам оператор.
«МТС отменяет плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченным пакетом интернета», — передает РИА Новости. Журналисты сослались на представителей оператора сотовой связи МТС.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязывала мобильных операторов отменить плату за раздачу трафика. МТС до последнего выступал против этого решения.
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