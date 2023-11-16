Общество ЖКХ и Городская среда Власти объяснили, почему в новых тюменских микрорайонах сразу не строят дороги Власти Тюмени: нерационально прокладывать дороги в строящихся микрорайонах 17 ноября 2023 в 17:56 Размер текста - 17 + Ранее жители жаловались на отсутствие дорог в Ново-Патрушево и Ямальском-2 Фото: Денис Моргунов © URA.RU Нерационально прокладывать дороги в новых микрорайонах, пока там строятся дома. Об этом сообщили в администрации Тюмени. Ранее жители жаловались на отсутствие дорог в Ново-Патрушево и Ямальском-2. «После ввода в эксплуатацию новых районов особое внимание уделяется дорожной инфраструктуре. Согласитесь, что при строительстве домов нерационально строить дороги, которые под действием тяжелой техники быстро приходят в негодность», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в деревне Дударева (Тюменская область) обустроят тротуары и освещение в рамках строительства дороги. Часть дороги, которая находится в частной собственности, будут изымать. Нерационально прокладывать дороги в новых микрорайонах, пока там строятся дома. Об этом сообщили в администрации Тюмени. Ранее жители жаловались на отсутствие дорог в Ново-Патрушево и Ямальском-2. «После ввода в эксплуатацию новых районов особое внимание уделяется дорожной инфраструктуре. Согласитесь, что при строительстве домов нерационально строить дороги, которые под действием тяжелой техники быстро приходят в негодность», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в деревне Дударева (Тюменская область) обустроят тротуары и освещение в рамках строительства дороги. Часть дороги, которая находится в частной собственности, будут изымать. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям