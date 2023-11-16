Власти объяснили, почему в новых тюменских микрорайонах сразу не строят дороги

Нерационально прокладывать дороги в новых микрорайонах, пока там строятся дома. Об этом сообщили в администрации Тюмени. Ранее жители жаловались на отсутствие дорог в Ново-Патрушево и Ямальском-2.
«После ввода в эксплуатацию новых районов особое внимание уделяется дорожной инфраструктуре. Согласитесь, что при строительстве домов нерационально строить дороги, которые под действием тяжелой техники быстро приходят в негодность», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в деревне Дударева (Тюменская область) обустроят тротуары и освещение в рамках строительства дороги. Часть дороги, которая находится в частной собственности, будут изымать.
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