16 ноября 2023

Власти объяснили, почему в новых тюменских микрорайонах сразу не строят дороги

Власти Тюмени: нерационально прокладывать дороги в строящихся микрорайонах
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее жители жаловались на отсутствие дорог в Ново-Патрушево и Ямальском-2 Фото:

Нерационально прокладывать дороги в новых микрорайонах, пока там строятся дома. Об этом сообщили в администрации Тюмени. Ранее жители жаловались на отсутствие дорог в Ново-Патрушево и Ямальском-2.

«После ввода в эксплуатацию новых районов особое внимание уделяется дорожной инфраструктуре. Согласитесь, что при строительстве домов нерационально строить дороги, которые под действием тяжелой техники быстро приходят в негодность», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в деревне Дударева (Тюменская область) обустроят тротуары и освещение в рамках строительства дороги. Часть дороги, которая находится в частной собственности, будут изымать.

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Нерационально прокладывать дороги в новых микрорайонах, пока там строятся дома. Об этом сообщили в администрации Тюмени. Ранее жители жаловались на отсутствие дорог в Ново-Патрушево и Ямальском-2. «После ввода в эксплуатацию новых районов особое внимание уделяется дорожной инфраструктуре. Согласитесь, что при строительстве домов нерационально строить дороги, которые под действием тяжелой техники быстро приходят в негодность», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в деревне Дударева (Тюменская область) обустроят тротуары и освещение в рамках строительства дороги. Часть дороги, которая находится в частной собственности, будут изымать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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