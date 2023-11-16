Жители новых районов Нижневартовска жалуются на нашествие крыс. Видео

17 ноября 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Жители дома неоднократно видели крыс в своем дворе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители дома в новом районе Нижневартовска на улице Профсоюзной стали жаловаться на большое количество крыс во дворе. О ситуации URA.RU рассказала жительница многоэтажки Оксана (имя изменено). «В последнее время в чате дома №7 начали часто мелькать сообщения о том, что видели крыс во дворе: то рядом с мусорными баками, то под машинами на парковке. Конечно, это не может не беспокоить — у меня дети, они постоянно играют на площадке рядом с домом. Не знаю, обращался ли кто-то из жильцов в УК», — сообщила женщина. Она поделилась с агентством видеозаписью, которую на днях сняли соседи. На ней видно, как животное бегает возле мусорных баков. На вопрос журналиста URA.RU в управляющей компании «Пирс» в свою очередь ответили, что за последнее время не получали ни одной заявки от жителей района по поводу грызунов. «Жильцы дома, где замечены крысы могут обратиться в диспетчерскую службу УК по телефону, или же прислать заявление на нашу электронную почту. И по заявке наши мастера проведут необходимые мероприятия», — пояснили в управляющей компании. Ранее URA.RU писало о том, что ученики школы №1 в Нягани (ХМАО) подняли панику из-за большой крысы, притаившейся в углу раздевалки. В администрации учреждения заявили, что животное в школу принес один из учеников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители дома в новом районе Нижневартовска на улице Профсоюзной стали жаловаться на большое количество крыс во дворе. О ситуации URA.RU рассказала жительница многоэтажки Оксана (имя изменено). «В последнее время в чате дома №7 начали часто мелькать сообщения о том, что видели крыс во дворе: то рядом с мусорными баками, то под машинами на парковке. Конечно, это не может не беспокоить — у меня дети, они постоянно играют на площадке рядом с домом. Не знаю, обращался ли кто-то из жильцов в УК», — сообщила женщина. Она поделилась с агентством видеозаписью, которую на днях сняли соседи. На ней видно, как животное бегает возле мусорных баков. На вопрос журналиста URA.RU в управляющей компании «Пирс» в свою очередь ответили, что за последнее время не получали ни одной заявки от жителей района по поводу грызунов. «Жильцы дома, где замечены крысы могут обратиться в диспетчерскую службу УК по телефону, или же прислать заявление на нашу электронную почту. И по заявке наши мастера проведут необходимые мероприятия», — пояснили в управляющей компании. Ранее URA.RU писало о том, что ученики школы №1 в Нягани (ХМАО) подняли панику из-за большой крысы, притаившейся в углу раздевалки. В администрации учреждения заявили, что животное в школу принес один из учеников.