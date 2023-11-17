Екатеринбуржцы спустя полтора года получили тепло в доме — после новости URA.RU

17 ноября 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

В доме на переулке Волчанский, 8а, пустили тепло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После публикации URA.RU в Екатеринбурге жителям многоквартирного дома на переулке Волчанский, 8а дали тепло, они мучились полтора года. Об этом корреспонденту рассказала жительница дома Маргарита. «Мы не можем поверить своим глазам, рукам и ногам. Спустя полтора года в нашем доме появилось тепло. Наши батареи стали теплыми. Старики теперь могут не утепляться, да и детишки могут ходить в легких пижамках. Нашему счастью нет предела», — поделилась собеседница. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ТСЖ «Мирное». «Решение будет принимать администрация района и города. Мы со своей стороны, делаем все предписания в рамках закона. Мы готовы решать любую проблему вместе директором УК „Лазурит“ Андреем Щекиным, но вторая сторона не идет на контакт», — заявила Наталья Ржанникова. При этом руководитель УК «Лазурит» Щекин заявил, что конфликт существует только по вине Ржанниковой. «В скором времени мы сами установим бойлер, который обеспечит жителей дома на переулке Волчанский, 8а, горячей водой. Пока идут суды, люди должны жить в нормальных условиях», — отметил Щекин. О том, что люди долгое время живут без горячей воды и тепла, URA.RU сообщило 13 ноября. Все это время жильцы многострадального дома судятся с главой ТСЖ «Мирное» Натальей Ржанниковой, но пока безрезультатно. Жильцы «холодного» дома были вынуждены установить в квартирах бойлеры и подключить обогреватели. Позже факты нарушения были зафиксированы ресурсной компанией «Компания «Т Плюс». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После публикации URA.RU в Екатеринбурге жителям многоквартирного дома на переулке Волчанский, 8а дали тепло, они мучились полтора года. Об этом корреспонденту рассказала жительница дома Маргарита. «Мы не можем поверить своим глазам, рукам и ногам. Спустя полтора года в нашем доме появилось тепло. Наши батареи стали теплыми. Старики теперь могут не утепляться, да и детишки могут ходить в легких пижамках. Нашему счастью нет предела», — поделилась собеседница. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ТСЖ «Мирное». «Решение будет принимать администрация района и города. Мы со своей стороны, делаем все предписания в рамках закона. Мы готовы решать любую проблему вместе директором УК „Лазурит“ Андреем Щекиным, но вторая сторона не идет на контакт», — заявила Наталья Ржанникова. При этом руководитель УК «Лазурит» Щекин заявил, что конфликт существует только по вине Ржанниковой. «В скором времени мы сами установим бойлер, который обеспечит жителей дома на переулке Волчанский, 8а, горячей водой. Пока идут суды, люди должны жить в нормальных условиях», — отметил Щекин. О том, что люди долгое время живут без горячей воды и тепла, URA.RU сообщило 13 ноября. Все это время жильцы многострадального дома судятся с главой ТСЖ «Мирное» Натальей Ржанниковой, но пока безрезультатно. Жильцы «холодного» дома были вынуждены установить в квартирах бойлеры и подключить обогреватели. Позже факты нарушения были зафиксированы ресурсной компанией «Компания «Т Плюс».