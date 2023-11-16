Обеспеченные тюменцы будут тратить на обслуживание автомобилей больше денег

В Тюмени не хватает запчастей для автомобилей премиум-класса

17 ноября 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Стоимость запчастей для иномарок премиум-класса выросла на 10% Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Тюмени резко выросла стоимость запасных частей для автомобилей премиум-класса. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных автомагазинов. По его словам, это произошло на фоне дефицита деталей для дорогих иномарок. «На фоне международных санкций возникли некоторые сложности при поставке запчастей для иномарок премиум-класса. Речь идет об оригинальных деталях. Дефицит привел к тому, что цены на запасные части для автомобилей таких брендов, как Mercedes-Benz, BMW и т. д., начали расти. Они подорожали уже примерно на 10%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что из-за роста стоимости запчастей некоторые владельцы дорогих иномарок из Тюмени начали выставлять автомобили на продажу. «В Тюмени выросло количество объявлений о продаже автомобилей премиум-класса. Обслуживать такие машины становится дорого даже для обеспеченных людей», — отметил инсайдер URA.RU. В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Дефицит автозапчастей для иномарок возник в России на фоне санкций, которые США и страны ЕС ввели против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что с помощью тотальных ограничений хотят нанести максимальный урон экономическому, гуманитарному и социальному секторам РФ. После этого российский рынок покинули многие зарубежные компании и производители. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени резко выросла стоимость запасных частей для автомобилей премиум-класса. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных автомагазинов. По его словам, это произошло на фоне дефицита деталей для дорогих иномарок. «На фоне международных санкций возникли некоторые сложности при поставке запчастей для иномарок премиум-класса. Речь идет об оригинальных деталях. Дефицит привел к тому, что цены на запасные части для автомобилей таких брендов, как Mercedes-Benz, BMW и т. д., начали расти. Они подорожали уже примерно на 10%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что из-за роста стоимости запчастей некоторые владельцы дорогих иномарок из Тюмени начали выставлять автомобили на продажу. «В Тюмени выросло количество объявлений о продаже автомобилей премиум-класса. Обслуживать такие машины становится дорого даже для обеспеченных людей», — отметил инсайдер URA.RU. В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Дефицит автозапчастей для иномарок возник в России на фоне санкций, которые США и страны ЕС ввели против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что с помощью тотальных ограничений хотят нанести максимальный урон экономическому, гуманитарному и социальному секторам РФ. После этого российский рынок покинули многие зарубежные компании и производители.