Риэлторы рассказали, кто доводит тюменский рынок жилья до кипения

Почему после каждого повышения ключевой ставки взлетал спрос на квартиры

03 ноября 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

После октябрьского повышения ЦБ учетной ставки до 15% ажиотаж распространился с вторичного жилья на новостройки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Крупнейшие игроки ипотечного рынка вслед за повышением Центробанком ключевой ставки до 15% выставили новые условия классических ипотечных продуктов. В ожидании этого события тюменские риэлторы провели анализ и отметили четвертый всплеск ажиотажного спроса на жилье. Причем, в этот раз «жилищная горячка» распространилась, в отличие от сентябрьского бума, и на новостройки. Риэлторы называют нынешний ажиотаж «четвертой волной повышенного спроса». Первые три были отмечены в июне, июле и сентябре, и каждый раз люди, которые приходили за жильем, руководствовались разными соображениями. Журналист URA.RU проанализировал рост цен на рынке недвижимости, задал вопросы представителям риэлторского сообщества Тюмени и на основании этих данных составил собирательный портрет покупателя в каждый из периодов пикового спроса. Первая волна спроса — июнь Ситуация на первичном рынке жилья в Тюмени в июне Скрин — «Этажи», https://www.etagi.com/analytics/ Первый всплеск интереса тюменцев к жилью произошел в июне. К концу месяца количество сделок, по оценкам аналитиков рынка, увеличилось на 12% относительно мая, а выручка агентств выросла в среднем на 7-9%. В начале лета жителей областного центра интересовали, в первую очередь, новостройки. За ними пришли те, кто понял: ожидать снижения цен, предсказанного аналитиками в начале года, не стоит. Примерно тогда же возникли первые слухи о возможном повышении Центробанком ключевой ставки. «Покупатели искали квартиры с дисконтом, но их было немного. Делать скидки никто не хотел. Плюс начались разговоры о скором повышении учетной ставки. Это спровоцировало наплыв потенциальных покупателей», — рассказали URA.RU в аналитическом отделе агентства недвижимости «Этажи». Вторая волна спроса — июль Ситуация на вторичном рынке жилья в Тюмени в июле Скрин — «Этажи», https://www.etagi.com/analytics/ В июле, когда ключевую ставку повысили на первые 0,5 пункта, начался второй бум продаж. Интерес тюменцев сместился в сторону вторичного жилья. Спрос в этом сегменте взлетел почти на треть, количество сделок — на 11% относительно июня. Здесь все еще удавалось найти привлекательные предложения как по цене, так и по ее соотношению с площадью. Вторую волну ажиотажа спровоцировали те, кого риэлторы называют «средне-сомневающиеся»: увидев, что началось повышение ставок, они поспешили приобрести недвижимость. Тогда же на рынке прочно укрепился термин «Новая вторичка». «Основной спрос июля — это квартиры, которое продают сразу после ввода в эксплуатацию. Такого жилья на рынок вышло больше, чем привычных „сталинок“ или „хрущевок“. Его даже вторичным назвать сложно: никто в этих квартирах не жил, а покупатель просто хочет окупить свои расходы по ипотеке», — рассказала URA.RU президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина. Третья волна спроса — август Ситуация на вторичном рынке жилья в Тюмени в августе Скрин — «Этажи», https://www.etagi.com/analytics/ В августе спрос начал смещаться в сторону загородного жилья, но затем произошло второе повышение ключевой ставки — сразу на 2,5 пункта, до 13%. Банки объявили, что скоро тоже повысят проценты по ипотеке — но пообещали сохранить ранее одобренные ипотеки в прежних параметрах в среднем до середины сентября. На этой волне за квартирами пришли те, кого риэлторы назвали «опаздывающие». Они и сформировали третий ажиотаж, увеличив продажи по сравнению с августом 2022 года на рекордные 18%. При этом прибыль риэлторов, по сравнению с июлем, выросла на 25% в среднем. В этот же период заговорили о повышении цен на жилье в Тюмени. «Рост цен спровоцировал ажиотажный спрос. Только это скорее не рост как таковой. Изменилась структура предложения: первыми люди раскупили самые доступные по цене варианты, остались дорогие, и средняя цена, соответственно, увеличилась», — пояснил URA.RU директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Четвертая волна спроса — октябрь Ситуация на первичном рынке жилья в Тюмени в сентябре Скрин — «Этажи», https://www.etagi.com/analytics/ После спада третьей волны наступило небольшое затишье — рынок ждал новых решений Центробанка, а риэлторы пожинали плоды августовского бума. Затем аналитики заговорили: повышение будет. Поэтому в середине октября начался четвертый ажиотаж. Его основной движущей силой стали «безвыходные» и «окончательные скептики». Первые, продав жилье во время предыдущих волн, ищут срочное встречное предложение. Вторые поняли, что ждать чуда смысла уже нет: в ближайшие месяцы ставки будут расти. Анализировать, каким будет итог четвертой волны спроса, которая еще только начинается, слишком рано. Однако крупнейшие банки уже подняли процентные ставки по стандартным ипотечным продуктам. А пессимисты начинают перешептываться, что вскоре может произойти корректировка условий ипотеки с государственной поддержкой: поддерживать нынешние ставки в этих программах федеральному бюджету становится слишком дорого. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупнейшие игроки ипотечного рынка вслед за повышением Центробанком ключевой ставки до 15% выставили новые условия классических ипотечных продуктов. В ожидании этого события тюменские риэлторы провели анализ и отметили четвертый всплеск ажиотажного спроса на жилье. Причем, в этот раз «жилищная горячка» распространилась, в отличие от сентябрьского бума, и на новостройки. Риэлторы называют нынешний ажиотаж «четвертой волной повышенного спроса». Первые три были отмечены в июне, июле и сентябре, и каждый раз люди, которые приходили за жильем, руководствовались разными соображениями. Журналист URA.RU проанализировал рост цен на рынке недвижимости, задал вопросы представителям риэлторского сообщества Тюмени и на основании этих данных составил собирательный портрет покупателя в каждый из периодов пикового спроса. Первый всплеск интереса тюменцев к жилью произошел в июне. К концу месяца количество сделок, по оценкам аналитиков рынка, увеличилось на 12% относительно мая, а выручка агентств выросла в среднем на 7-9%. В начале лета жителей областного центра интересовали, в первую очередь, новостройки. За ними пришли те, кто понял: ожидать снижения цен, предсказанного аналитиками в начале года, не стоит. Примерно тогда же возникли первые слухи о возможном повышении Центробанком ключевой ставки. В июле, когда ключевую ставку повысили на первые 0,5 пункта, начался второй бум продаж. Интерес тюменцев сместился в сторону вторичного жилья. Спрос в этом сегменте взлетел почти на треть, количество сделок — на 11% относительно июня. Здесь все еще удавалось найти привлекательные предложения как по цене, так и по ее соотношению с площадью. Вторую волну ажиотажа спровоцировали те, кого риэлторы называют «средне-сомневающиеся»: увидев, что началось повышение ставок, они поспешили приобрести недвижимость. Тогда же на рынке прочно укрепился термин «Новая вторичка». В августе спрос начал смещаться в сторону загородного жилья, но затем произошло второе повышение ключевой ставки — сразу на 2,5 пункта, до 13%. Банки объявили, что скоро тоже повысят проценты по ипотеке — но пообещали сохранить ранее одобренные ипотеки в прежних параметрах в среднем до середины сентября. На этой волне за квартирами пришли те, кого риэлторы назвали «опаздывающие». Они и сформировали третий ажиотаж, увеличив продажи по сравнению с августом 2022 года на рекордные 18%. При этом прибыль риэлторов, по сравнению с июлем, выросла на 25% в среднем. После спада третьей волны наступило небольшое затишье — рынок ждал новых решений Центробанка, а риэлторы пожинали плоды августовского бума. Затем аналитики заговорили: повышение будет. Поэтому в середине октября начался четвертый ажиотаж. Его основной движущей силой стали «безвыходные» и «окончательные скептики». Первые, продав жилье во время предыдущих волн, ищут срочное встречное предложение. Вторые поняли, что ждать чуда смысла уже нет: в ближайшие месяцы ставки будут расти.