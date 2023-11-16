Какие дороги построят и реконструируют в Тюменской области в 2024 году

В Тюменской области в 2024 году реконструируют мосты и построят дороги

17 ноября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

В Тюменской области в 2024 году планируется строительство развязки на выезде из Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области в 2024 году планируется реконструкция мостов и строительство развязки на выезде из Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. «На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в 2024 году планируется продолжение строительства транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги „Обход д. Ожогино“ к автомобильной дороге Р-254 „Иртыш“. Подъезд к г. Тюмени, в том числе с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита. Будут продолжены работы по объекту „Реконструкция ул. Мельникайте, участок ул. Хабаровская — р. Тура с мостовым переходом через р. Тура (г. Тюмень)“», — рассказали агентству в ГУС. Там же добавили, что в следующем году проведут реконструкцию трех мостов: через реку Аремзянка на автомобильной дороге Тобольск — Верхние Аремзяны — Октябрьский;

через реку Тенис на автомобильной дороге Викулово-Ермаки-Жигули;

через ручей на автомобильной дороге Ярково-Новоалександровка-Ленино. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области начнут изымать участки для расширения Салаирского тракта. В настоящий момент трасса является двухполосной.

В Тюменской области в 2024 году планируется реконструкция мостов и строительство развязки на выезде из Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. «На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в 2024 году планируется продолжение строительства транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги „Обход д. Ожогино“ к автомобильной дороге Р-254 „Иртыш“. Подъезд к г. Тюмени, в том числе с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита. Будут продолжены работы по объекту „Реконструкция ул. Мельникайте, участок ул. Хабаровская — р. Тура с мостовым переходом через р. Тура (г. Тюмень)“», — рассказали агентству в ГУС. Там же добавили, что в следующем году проведут реконструкцию трех мостов: Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области начнут изымать участки для расширения Салаирского тракта. В настоящий момент трасса является двухполосной.