Какие дороги построят и реконструируют в Тюменской области в 2024 году

В Тюменской области в 2024 году планируется реконструкция мостов и строительство развязки на выезде из Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона.
«На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в 2024 году планируется продолжение строительства транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги „Обход д. Ожогино“ к автомобильной дороге Р-254 „Иртыш“. Подъезд к г. Тюмени, в том числе с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита. Будут продолжены работы по объекту „Реконструкция ул. Мельникайте, участок ул. Хабаровская — р. Тура с мостовым переходом через р. Тура (г. Тюмень)“», — рассказали агентству в ГУС.
Там же добавили, что в следующем году проведут реконструкцию трех мостов:
- через реку Аремзянка на автомобильной дороге Тобольск — Верхние Аремзяны — Октябрьский;
- через реку Тенис на автомобильной дороге Викулово-Ермаки-Жигули;
- через ручей на автомобильной дороге Ярково-Новоалександровка-Ленино.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области начнут изымать участки для расширения Салаирского тракта. В настоящий момент трасса является двухполосной.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.