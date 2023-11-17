Гергиев прокомментировал слухи о назначении главой Большого театра

Глава Мариинского театра Гергиев: я не стремлюсь к большей занятости

17 ноября 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Валерий Гергиев предпочитает работать в своей родной стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU Директор Мариинского театра Валерий Гергиев сталкивается с достаточно высокой занятостью и не стремится к еще большему объему работы. Об этом рассказал сам Гергиев на фоне слухов о его назначении на пост директора Большого театра. «Я достаточно занят и не искал возможности работать еще больше. Поживем-увидим», — заявил Гергиев в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что предпочитает работать в своей родной стране, и ранее уже высказывался на эту тему. Нельзя упрекать команду Мариинского театра в том, что они «сидят на одном месте» и не стремятся двигаться вперед, заключил Гергиев. Гергиев руководит Мариинским театром, и ожидается, что 17 ноября он будет назначен на должность главы Большого театра. Нынешний глава театра Владимир Урин подал заявление об увольнении по собственному желанию, адресованное премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Заявление было удовлетворено, как сообщил Forbes источник, знакомый с ситуацией.

Директор Мариинского театра Валерий Гергиев сталкивается с достаточно высокой занятостью и не стремится к еще большему объему работы. Об этом рассказал сам Гергиев на фоне слухов о его назначении на пост директора Большого театра. «Я достаточно занят и не искал возможности работать еще больше. Поживем-увидим», — заявил Гергиев в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что предпочитает работать в своей родной стране, и ранее уже высказывался на эту тему. Нельзя упрекать команду Мариинского театра в том, что они «сидят на одном месте» и не стремятся двигаться вперед, заключил Гергиев. Гергиев руководит Мариинским театром, и ожидается, что 17 ноября он будет назначен на должность главы Большого театра. Нынешний глава театра Владимир Урин подал заявление об увольнении по собственному желанию, адресованное премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Заявление было удовлетворено, как сообщил Forbes источник, знакомый с ситуацией.