Курганская больница год не может запустить аппарат стоимостью 11 млн рублей

В Шадринской ЦРБ проблемы с новым цифровым рентген-аппаратом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринской центральной районной больнице не могут принять цифровой рентген-аппарат стоимостью больше 11 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к сфере здравоохранения. В депздраве агентству пояснили, что поставленный аппарат не соответствует техзаданию контракта, деньги за него подрядчик не получал.

«В 2022 году ГБУ „Шадринская центральная районная больница“ был заключен контракт с ООО „Доминанта“ (г. Миасс) на поставку цифрового рентген-аппарата. После подготовки заказчиком кабинета для размещения оборудования поставщик осуществил поставку и монтаж рентген-аппарата», — сообщили в ведомстве.

Для приемки и проверки оборудования на соответствие условиям контракта и регистрационному удостоверению, ГБУ «Шадринская ЦРБ обратилось к независимой экспертизе. Согласно заключению эксперта, поставленный рентген-аппарат ООО «Доминанта» не соответствует условиям контракта и регистрационному удостоверению. ЦРБ предъявила претензии компании, но поставщик выполнять требования отказался.

Больница расторгла контракт в одностороннем порядке. Сведения о поставщике направлены в УФАС Курганской области для принятия решения о включении данного поставщика в реестр недобросовестных поставщиков. Приемка оборудования не проводилась, деньги поставщику не перечислялись, подчеркнули в депздраве.

Оперативно получить комментарий ООО «Доминанта» URA.RU не удалось. В адрес компании направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

URA.RU также писало, что исполняющий обязанности главврача Шадринской ЦРБ Дмитрий Клюш написал заявление на увольнение по собственному желанию. По данным источников агентства, это произошло после видеоконференцсвязи с депздравом.