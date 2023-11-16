Курганцы обсуждают увольнение главврача после конфликта с депздравом

В Шадринской ЦРБ и. о. главврача поругался с начальством Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исполняющий обязанности главного врача Шадринской центральной районной больницы (ЦРБ) Дмитрий Клюш уволен после видеоконференцсвязи с главой депздрава Курганской области Алексеем Сигидаевым. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения. Официально подтвердить или опровергнуть эту информацию пока не удалось.

«Во время видеоконференцсвязи с депздравом и. о. главврача Клюш поругался с руководителем депздрава Сигидаевым. В результате Сигидаев велел написать ему заявление на увольнение. Написал ли главврач заявление, пока не известно», — рассказал источник.

По мнению источника, причина конфликта может быть связана с претензиями по ремонту в помещениях ЦРБ. В отремонтированных палатах разместили работников администрации и бухгалтеров. При этом детский стационар был размещен в проходном отделении с нарушениями. Также больница не выполняет текущие задачи, в том числе по диспансеризации.

В приемной главврача Шадринской ЦРБ URA.RU сообщили, что Клюша нет на рабочем месте. Оперативно связаться с ним не удалось. URA.RU направило в депздрав запрос с просьбой прокомментировать информацию об увольнении и. о. главврача Шадринской ЦРБ. Ответ ожидается.

Дмитрий Клюш был назначен руководителем Шадринской ЦРБ в конце августа 2022 года. Ранее URA.RU писало, что с начала года в больницах Курганской области сменили не менее десятка руководителей. Один из уволенных из-за нарушений в работе больницы главврачей, Николай Красовский, через суд добился отмены приказов депздрава о применении дисциплинарных взысканий и об увольнении. Формулировка основания для увольнения Красовского была изменена на расторжение трудового договора по инициативе работника.