Жена контрактника из ХМАО не может добиться выплаты алиментов

Жительница Нижневартовска не получает алименты после отъезда бывшего мужа на СВО

18 ноября 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Женщина неоднократно обращалась к судебным приставам, но проблема до сих пор не решилась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшая жена контрактника из Нижневартовска (ХМАО), который на данный момент находится в зоне СВО, не получает алименты с июня. За помощью женщина обращалась к судебным приставам и к уполномоченному по правам человека в Югре Наталье Стребковой, однако проблема так и не решилась. Об этом бывшая жена бойца рассказала агентству URA.RU. «12 июня мой бывший супруг ушел на СВО. При этом он никогда не скрывался от уплаты алиментов и сразу предупредил меня о том, что нужно будет со справкой из военкомата обратиться к судебным приставам, чтобы получать алименты. Я так и сделала, написала заявление. Однако средства на счет не поступали, и на протяжение 3-х месяцев я пыталась выяснить у приставов в чем, собственно, дело, но то они отвечали, что забыли про меня, то у них не работала база», — сообщила женщина журналисту агентства. Тогда заявительница обратилась в аппарат омбудсмена по ХМАО. На запрос уполномоченного по правам человека, в ОСП ответили, что по данному исполнительному производству средства на депозитный счет отделения не поступали. При этом женщина уверяет, что на счет бывшего мужа деньги поступают. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УФССП Югры, а также в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ для выяснения обстоятельств дела. На момент публикации ответы в адрес редакции не поступили. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) бывшая жена военнослужащего-контрактника не может добиться выплаты алиментов из-за ошибки судебного пристава. В исполнительном листе перепутали ее имя и фамилию, а само дело о взыскании осталось без движения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшая жена контрактника из Нижневартовска (ХМАО), который на данный момент находится в зоне СВО, не получает алименты с июня. За помощью женщина обращалась к судебным приставам и к уполномоченному по правам человека в Югре Наталье Стребковой, однако проблема так и не решилась. Об этом бывшая жена бойца рассказала агентству URA.RU. «12 июня мой бывший супруг ушел на СВО. При этом он никогда не скрывался от уплаты алиментов и сразу предупредил меня о том, что нужно будет со справкой из военкомата обратиться к судебным приставам, чтобы получать алименты. Я так и сделала, написала заявление. Однако средства на счет не поступали, и на протяжение 3-х месяцев я пыталась выяснить у приставов в чем, собственно, дело, но то они отвечали, что забыли про меня, то у них не работала база», — сообщила женщина журналисту агентства. Тогда заявительница обратилась в аппарат омбудсмена по ХМАО. На запрос уполномоченного по правам человека, в ОСП ответили, что по данному исполнительному производству средства на депозитный счет отделения не поступали. При этом женщина уверяет, что на счет бывшего мужа деньги поступают. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УФССП Югры, а также в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ для выяснения обстоятельств дела. На момент публикации ответы в адрес редакции не поступили. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) бывшая жена военнослужащего-контрактника не может добиться выплаты алиментов из-за ошибки судебного пристава. В исполнительном листе перепутали ее имя и фамилию, а само дело о взыскании осталось без движения.