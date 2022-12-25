В Нижневартовске бывшая жена контрактника не может добиться алиментов из-за ошибки пристава

Из-за ошибки приставов бывшая жена участника СВО не может получить алименты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) бывшая жена военнослужащего-контрактника не может добиться выплаты алиментов с сентября. Ольга К. рассказала корреспонденту URA.RU, что в исполнительном листе перепутали ее имя и фамилию, а само дело о взыскании осталось без движения.

«Я не могу получить выплаты на ребенка. Бывший муж подписал контракт еще в сентябре и уехал на СВО. Несколько раз я обращалась к нижневартовским приставам. Выяснилось, что мою фамилию в исполнительном листе написали неправильно — просто внесли похожую. Назвали меня не Ольгой, а Инной. Данные мужа верные, но дело остается без движения уже четыре месяца», — сообщила Ольга.

По словам Ольги, сотрудница, допустившая ошибку, уволилась. В управление ФССП по Нижневартовску корреспонденту URA.RU дозвониться не удалось. Журналист передал информацию о проблеме уполномоченному по правам человека в ХМАО Наталье Стребковой, которая пообещала разобраться в ситуации и взяла дело на контроль. «Нередки случаи подобной путаницы, к сожалению. Аппарат омбудсмена регулярно получает обращения граждан об ошибках в оформлении документов приставами, при этом в других ведомствах: ПФР или налоговой — количество таких проблем в разы меньше. Возможно, ведомству стоит унифицировать базу и решить вопрос с кадрами», — уточнила Стребкова.

Ранее URA.RU писало о том, что Стребкова взяла на контроль выплату алиментов женам мобилизованных. Это произошло после ряда обращений экс-супруг военнослужащих в аппарат омбудсмена.