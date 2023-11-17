17 ноября 2023

Когда ждать нового пакета помощи Украине

Политолог Дудчак: новый пакет помощи Украине начнут обсуждать в конце ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Большую часть финансирования Украины переложили на Европу, сказал Александр Дудчак Фото:
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Рассмотрение в США нового пакета помощи Украине начнут после 26 ноября. Тогда средства для Киева и выделят, объяснил в беседе с URA.RU политолог, эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Президент США Джо Байден 16 ноября подписал законопроект о финансировании работы американского правительства. Он не включает в себя запрос Белого дома на сумму почти 106 миллиардов долларов на военную помощь Израилю и Украине.

«То, что сейчас Украину не включили в бюджет, на развитии конфликта никак не отразится. Финансирование украинского государства будет продолжаться, как и поддержка ВСУ. То, что сейчас не включили в пакет помощи, не значит, что не включат потом. Это будут обсуждать после 26 ноября. Будет дополнительный пакет», — сказал Александр Дудчак.

Большую часть средств будут направлять из Европы, отметил политолог. «Кроме того, активно американцы работают с европейцами, чтобы те увеличивали финансирование, и они это делают. Германия уже в два раза увеличила финансирование Украины на следующий год — от четырех до восьми миллиардов евро. Так что соберут они в крайнем случае с европейцев, но и американцы тоже подкинут денег. Так что не надо вводить себя в заблуждение, что помощь Украине закончилась», — подчеркнул эксперт.

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Рассмотрение в США нового пакета помощи Украине начнут после 26 ноября. Тогда средства для Киева и выделят, объяснил в беседе с URA.RU политолог, эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак. Президент США Джо Байден 16 ноября подписал законопроект о финансировании работы американского правительства. Он не включает в себя запрос Белого дома на сумму почти 106 миллиардов долларов на военную помощь Израилю и Украине. «То, что сейчас Украину не включили в бюджет, на развитии конфликта никак не отразится. Финансирование украинского государства будет продолжаться, как и поддержка ВСУ. То, что сейчас не включили в пакет помощи, не значит, что не включат потом. Это будут обсуждать после 26 ноября. Будет дополнительный пакет», — сказал Александр Дудчак. Большую часть средств будут направлять из Европы, отметил политолог. «Кроме того, активно американцы работают с европейцами, чтобы те увеличивали финансирование, и они это делают. Германия уже в два раза увеличила финансирование Украины на следующий год — от четырех до восьми миллиардов евро. Так что соберут они в крайнем случае с европейцев, но и американцы тоже подкинут денег. Так что не надо вводить себя в заблуждение, что помощь Украине закончилась», — подчеркнул эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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