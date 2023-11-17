Когда ждать нового пакета помощи Украине

Политолог Дудчак: новый пакет помощи Украине начнут обсуждать в конце ноября

18 ноября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Большую часть финансирования Украины переложили на Европу, сказал Александр Дудчак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рассмотрение в США нового пакета помощи Украине начнут после 26 ноября. Тогда средства для Киева и выделят, объяснил в беседе с URA.RU политолог, эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак. Президент США Джо Байден 16 ноября подписал законопроект о финансировании работы американского правительства. Он не включает в себя запрос Белого дома на сумму почти 106 миллиардов долларов на военную помощь Израилю и Украине. «То, что сейчас Украину не включили в бюджет, на развитии конфликта никак не отразится. Финансирование украинского государства будет продолжаться, как и поддержка ВСУ. То, что сейчас не включили в пакет помощи, не значит, что не включат потом. Это будут обсуждать после 26 ноября. Будет дополнительный пакет», — сказал Александр Дудчак. Большую часть средств будут направлять из Европы, отметил политолог. «Кроме того, активно американцы работают с европейцами, чтобы те увеличивали финансирование, и они это делают. Германия уже в два раза увеличила финансирование Украины на следующий год — от четырех до восьми миллиардов евро. Так что соберут они в крайнем случае с европейцев, но и американцы тоже подкинут денег. Так что не надо вводить себя в заблуждение, что помощь Украине закончилась», — подчеркнул эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рассмотрение в США нового пакета помощи Украине начнут после 26 ноября. Тогда средства для Киева и выделят, объяснил в беседе с URA.RU политолог, эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак. Президент США Джо Байден 16 ноября подписал законопроект о финансировании работы американского правительства. Он не включает в себя запрос Белого дома на сумму почти 106 миллиардов долларов на военную помощь Израилю и Украине. «То, что сейчас Украину не включили в бюджет, на развитии конфликта никак не отразится. Финансирование украинского государства будет продолжаться, как и поддержка ВСУ. То, что сейчас не включили в пакет помощи, не значит, что не включат потом. Это будут обсуждать после 26 ноября. Будет дополнительный пакет», — сказал Александр Дудчак. Большую часть средств будут направлять из Европы, отметил политолог. «Кроме того, активно американцы работают с европейцами, чтобы те увеличивали финансирование, и они это делают. Германия уже в два раза увеличила финансирование Украины на следующий год — от четырех до восьми миллиардов евро. Так что соберут они в крайнем случае с европейцев, но и американцы тоже подкинут денег. Так что не надо вводить себя в заблуждение, что помощь Украине закончилась», — подчеркнул эксперт.