Путин: представители ЛГБТ являются частью общества

Представители ЛГБТ сообщества также являются частью общества и, как все остальные граждане, имеют право участвовать и преуспевать в культурных конкурсах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур.
«Представители ЛГБТ — тоже часть общества, они тоже имеют право выигрывать в культурных конкурсах», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Президент РФ отметил, что одновременно с этим важно, чтобы победы доставались не только им и конкурсы были открыты для всех, а победители определялись на основе достижений и талантов независимо от сексуальной ориентации.
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