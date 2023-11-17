Путин: представители ЛГБТ являются частью общества

17 ноября 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Представители ЛГБТ также являются частью общества, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представители ЛГБТ сообщества также являются частью общества и, как все остальные граждане, имеют право участвовать и преуспевать в культурных конкурсах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур. «Представители ЛГБТ — тоже часть общества, они тоже имеют право выигрывать в культурных конкурсах», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Президент РФ отметил, что одновременно с этим важно, чтобы победы доставались не только им и конкурсы были открыты для всех, а победители определялись на основе достижений и талантов независимо от сексуальной ориентации.

Представители ЛГБТ сообщества также являются частью общества и, как все остальные граждане, имеют право участвовать и преуспевать в культурных конкурсах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур. «Представители ЛГБТ — тоже часть общества, они тоже имеют право выигрывать в культурных конкурсах», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Президент РФ отметил, что одновременно с этим важно, чтобы победы доставались не только им и конкурсы были открыты для всех, а победители определялись на основе достижений и талантов независимо от сексуальной ориентации.