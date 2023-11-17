Путин: представители ЛГБТ являются частью общества

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум объединенных культур. Санкт-Петербург
Представители ЛГБТ также являются частью общества, заявил Владимир Путин Фото:

Представители ЛГБТ сообщества также являются частью общества и, как все остальные граждане, имеют право участвовать и преуспевать в культурных конкурсах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур.

«Представители ЛГБТ — тоже часть общества, они тоже имеют право выигрывать в культурных конкурсах», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Президент РФ отметил, что одновременно с этим важно, чтобы победы доставались не только им и конкурсы были открыты для всех, а победители определялись на основе достижений и талантов независимо от сексуальной ориентации.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители ЛГБТ сообщества также являются частью общества и, как все остальные граждане, имеют право участвовать и преуспевать в культурных конкурсах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур. «Представители ЛГБТ — тоже часть общества, они тоже имеют право выигрывать в культурных конкурсах», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Президент РФ отметил, что одновременно с этим важно, чтобы победы доставались не только им и конкурсы были открыты для всех, а победители определялись на основе достижений и талантов независимо от сексуальной ориентации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...